Novo o najbolj žalostni princesi: dvakrat je poslala skrivno sporočilo

Monaška princesa Charlene je bila že večkrat predmet ugibanj. In sicer glede tega, kaj se dogaja v njenem zakonu z monaškim princem Albertom.

Govorice, da v njem ni vse v najlepšem redu, občasno za nekaj časa potihnejo, a znova pridejo na plano, piše Gloissy.rs.

Tako je bilo tudi pred kratkim, ko se je princesa z možem udeležila bogoslužja, posvečenem sveti Devoti, zaščitnici Monaka in Korzike.

Nekdanja olimpijska plavalka in mati dveh otrok se je maše v monaški katedrali udeležila v elegantnem plašču modne hiše Louis Vuitton, videz je dopolnila z rokavicami, a ko jih je snela, na roki ni bilo poročnega prstana.

Zadeva najbrž niti ne bi zbudila toliko pozornosti, če se to ne bi zgodilo že drugič v kratkem času.

Le nekaj dni pred tem je bila princesa na državniškem pogrebu nekdanjega francoskega ministra Didierja Guillaumeja - prav tako brez poročnega prstana.

Zaradi nenehnih ugibanj o njunem odnosu in Albertovih zunajzakonskih otrocih je Charlene pogosto označena kot najbolj žalostna evropska princesa.

Princesa Charlene in princ Albert nista komentirala govoric o zakonu, na družabnih omrežjih pa so se pojavila ugibanja, da prstana ne nosi zato, ker z možem ne živita skupaj.

Zakon princa Alberta in princese Charlene je vedno pod drobnogledom

To ni torej prvič, da se dvomi v zakon južnoafriške športnice in evropskega kneza. Ta je zlasti veliko pozornosti vzbudil poleti 2023, ko je francoski časopis Voici poročal, da mama princa Jacquesa in princese Gabrielle živi v Švici ter da se z možem videva izključno po dogovoru.