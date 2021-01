Novo leto začenja z ločitvijo

18 mesecev sta bila poročena.

Razkošna poroka

Odtujena zakonca si na družabnih omrežjih sicer še sledita, je pa Karl že izbrisal vse objave z Zoe.

Novo leto je čas novih začetkov. Zato se jeodločila z vsem, kar ji ne služi več in kar je ne osrečuje, pomesti ter začeti znova. »Na svidenje 2020., ti jeb... čudak!« je čivknila v iztekanju lanskega leta in se dopolnila, da meče v smetnjak »ljudi, kraje in reči, ki ne služijo več njenemu višjemu in najboljšemu dobremu«. Med temi je očitno tudi njena ljubezen s, saj naj bi že 23. decembra vložila ločitvene papirje, čeprav sta zdaj očitno že nekdanja zaljubljenca komaj julija slavila prvo obletnico poroke.Čeprav so objave na spletu tiste, ki nam malce odškrtnejo vrata v zasebnost zvezdnikov, družabna omrežja Zoe in Karla niso dala slutiti, da med njima škripa. »Eno leto! Sicer ne leto, kakršno sva pričakovala, a če nama uspe prebroditi to, se lahko spopadeva z vsem,« je na njuno prvo obletnico zapisal Karl in izbranko, ki mu je leta 2016 ukradla srce, označil za svojo najboljšo prijateljico, ki ga zna bolj od kogar koli drugega nasmejati, zaradi nje pa da se mu od nežnosti topi srce. »Izzivaš me, da osebnostno rastem, ne prenašaš mojega sranja. Zaradi vsega tega te ljubim. Zate bom delal vse, kar lahko, do svoje smrti,« je pred komaj pol leta zaljubljeno oznanil Karl, ki pa bo očitno že kmalu spet na trgu samskih.Zoe ga je izpopolnjevala, Karl pa je bil tisti, ob katerem si je upala biti takšna, kakršna v resnici je. »Ob njem sem lahko tudi najbolj čudaška verzija sebe,« je pred časom žgolela Zoe, ki pa si tedaj, ko je spoznala Karla, ni obetala velike romance, kaj šele poroke. Nasprotno, iskala je le nekoga, s katerim bi potešila spolno slo. »Všeč mi je, da ga nisem spoznala prek katere od aplikacij za zmenke ali na snemanju. Seznanili so naju prijatelji, saj so vedeli, da iščem nekoga. Čeprav ne za resno razmerje, povsem iskreno, iskala sem le nekoga za seks. In predstavili so mi Karla, ob katerem pa sem v hipu nekaj začutila.« Podobno je prav posebne iskrice začutil tudi Karl, ki se je na zmenek odpravil precej živčno in potnih dlani, saj je bil – tako je Zoe priznal pozneje – v njo zatreskan že kar nekaj časa, še celo preden jo je sploh spoznal osebno.Po dveh letih romance sta se zaročila, pred letom in pol, 19. julija 2019, pa sta si obljubila večnost. Glamurozno in svečano, kar na dvorcu nevestinega očeta, rockerskega zvezdnikav eni najprestižnejših pariških sosesk. Kot je bila pravljična kulisa njunega najpomembnejšega dne, pa je bil podobno nepozaben tudi seznam svatov, med katerimi seveda niso manjkali njeni starši Lenny inter Zoejin očim, na prostorni posesti dvorca iz 18. stoletja pa so se gnetli tudiin. A sanjska poroka in bleščeč seznam svatov očitno nista zagotovilo za srečno in trajno skupno življenje.