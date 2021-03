Novinar ponaredil dokumente, princeso prepričal na zgodovinski intervju: Diana je vir vseh laži

Grešni kozel

Kar 26 let mineva od šokantnega intervjuja, ko je princesastopila pred kamere BBC in obtožila svojega moža princaza zakonsko nezvestobo. Vendar se zdi, da nekatere stvari iz tega intervjuja vendarle ne držijo. Kot zdaj pišejo britanski mediji, je novinarponaredil dokumente, s katerimi je princeso prepričal v ta zgodovinski pogovor. To potrjuje izjava Dianinega brata. Ta je pokazal zapiske, ki jih je naredil med sestankom med princeso in novinarjem Baširjem pred intervjujem. Spencer trdi, da je novinar prišel do vrste lažnih informacij o skoraj celotni kraljevi družini. Bashir je denimo dejal, da ima kraljicatežave s srcem, da se princzdravi zaradi aidsa, da je Charles Diano prevaral z varuško in da je sinupodaril uro s skrito kamero.Bashir se zdaj brani, da je vse te informacije prejel od Diane in da je ona vir vseh laži v kraljevi družini. BBC se je zato odločil, da bo sprožil interno preiskavo proti novinarju.Bashira poleg medijske hiše obtožuje tudi nekdanji grafik BBC, ki je bil odpuščen, ko se je razvedelo, da je avtor dokumentov, s katerimi je Bašir izsiljeval Diano. Wiessler je dejal, da je dokumente skiciral po obtoženčevi razlagi, ne da bi vedel, da dela lažne dokumente.»Nekega dne me je Bashir prosil za uslugo. Povedal mi je, da se pripravlja na razgovor z Diano in da bi rad predstavil bančne izpiske, ki jih ne bi mogel dobiti, zato bi rad, da po njegovem opisu naredim podobne dokumente. Prosil sem ga, naj mi skicira, kakšni so ti dokumenti, a mi je odgovoril: 'Ne morem vam risati, bom pa razložil.' Naivno sem mu zaupal in naredil te dokumente, dva tedna po intervjuju pa je bilo pred mojo hišo kopica novinarjev, ki so mi očitali ponarejanje bančnih izpiskov. Ko je potekala preiskava na BBC, je Bashir za vse obtožil mene in videl sem, da noče povedati resnice. BBC je primer zakril in rešil Bashirja, jaz pa sem bil grešni kozel,« je pred nekaj dnevi povedal Wiessler na neki televizijski postaji.