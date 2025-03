Novica o smrti Popovića pretresla Balkan: svoje premoženje je zapustil le eni osebi

Novica o smrti Saše Popovića je močno pretresla glasbeno sceno. Priljubljeni glasbenik in producent je pred manj kot letom dni izvedel, da boleha za hudo boleznijo – rakom na želodcu. Do takrat je pogosto poudarjal, da se počuti mladostno in popolnoma zdravega, vendar naj bi po poročanju Kurirja že pred leti sestavil oporoko.

Po navedbah srbskih medijev je Popović s pomočjo odvetnika natančno določil, komu bo zapustil svoje premoženje. Potem ko je prodal svoj delež v podjetju Grand produkcija, je začel vlagati v različne posle in skupaj s svojo soprogo Suzano ustanovil več podjetij. Na ta način naj bi želela svojim otrokom zagotoviti boljšo prihodnost.

Najbolj je zaupal ženi Suzani

Ker se je zavedal nepredvidljivosti življenja, je Saša po poročanju virov pravočasno poskrbel za svojo družino in sestavil oporoko.

»Saša se je posvetoval s svojim odvetnikom in se odločil, da vse premoženje zapusti Suzani. Med njima je petnajst let razlike, a ji najbolj zaupa in je prepričan, da bo znala ustrezno upravljati z vsem, kar imata,« je takrat povedal vir in dodal: »Zaupa tudi svoji hčerki in Suzaninemu sinu, ki ga je vzgajal kot lastnega, vendar je prepričan, da bo Suzana najbolj pravično razdelila premoženje, tako kot bi to želel tudi sam.«