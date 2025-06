Novi zapleti za Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez: najti sta morala drugo lokacijo

Zaradi varnostnih razlogov in napovedanih protestov so morali organizatorji bližajoče se poročno slavje Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez v Benetkah preseliti iz ene najznamenitejših stavb v mestu: Scuola Grande della Misericordia v varnejši in lažje nadzorovan beneški Arsenal.

Par, ki se je pred tem ob Cresu na jahti Koru kratkočasil med zabavo s peno, je za večdnevno zasebno poročno slavje najel otok San Giorgio Maggiore.

FOTO: Sanjin Strukic/ Pixsell

200 gostov in 90 zasebnih letal

Na poroko naj bi prišlo okoli 200 slavnih in vplivnih gostov, med njimi politiki, podjetniki in zvezdniki, ki v Benetke prihajajo s kar 90 zasebnimi letali. Namenjenih jim je več kot 30 vodnih taksijev, zanje so rezervirani najbolj prestižni hoteli v mestu.

Protesti in selitev dogodka

Čeprav naj bi se del dogajanja po prvotnih načrtih odvijalo v Scuola Grande della Misericordia, so lokalne oblasti in varnostne službe zaradi varnostnih pomislekov in načrtovanih protestov prebivalcev dogodek prestavile v lažje nadzorovani Arsenal, kjer se med drugim odvija Beneški bienale in je namenjen razstavam, koncertom, simpozijem ter zasebnim in javnim protokolarnim dogodkom.

Med razlogi za to odločitev so tudi povečane svetovne napetosti in bližina ameriške vojaške baze Aviano, poročajo italijanski mediji.

Sporočilo protestnikov

Poroka je razburila del Benečanov, ki izražajo nezadovoljstvo zaradi zaprtja določenih predelov mesta in občutka, da je zaradi zasebnega dogodka moteno njihovo vsakdanje življenje.

Greenpeace in britanska aktivistična skupina Vsi sovražijo Elona so organizirali proteste na Trgu sv. Marka, kjer so razprostrli ogromen transparent z Bezosovo podobo in napisom:

FOTO: Yara Nardi/Reuters

»Če lahko za poroko najamete Benetke, lahko plačate tudi višji davek.«

Ostri pogledi – razdeljena Benetke

Aktivisti trdijo, da Bezos predstavlja ekonomski in družbeni model, ki prispeva h klimatski in socialni krizi.

Beneške oblasti pa vztrajajo, da protestniki predstavljajo manjšino ter da Benetke ostajajo odprte in gostoljubne za vse obiskovalce, ki spoštujejo njihovo kulturno dediščino.

Torej tudi za Jeffa in Lauren, ki po pisanju portala Page Six vračata beneški skupnosti.

Odprla sta denarnico

Že aprila sta namreč po navedbah portala v okviru priprav na poroko brez velikega pompa donirala številnim lokalnim dobrodelnim organizacijam, v dobrodelnost vključujeta tudi povabljence, med katerimi so Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Bill Gates, Barbra Streisand in Ivanka Trump.

Svatje so namreč maja prejeli obvestilo, da naj namesto daril za mladoporočenca namenijo donacije, da bi Benetke še naprej navdihovale in bi jih lahko občudovale prihodnje generacije, pravijo viri.

Po poročanju tiskovne agencije AP naj bi milijarder in njegova zaročenka kar 80 odstotkov poročnih izdelkov naročila pri beneških ponudnikih, med njimi v najstarejši slaščičarni v mestu Rosa Salva in znanem izdelovalcu muranskega stekla Laguna B.

Gostje naj bi prejeli spominek iz te delavnice, znane po barvitih steklenih kozarcih, imenovanih goti de fornasa.