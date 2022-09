Novi kralj za mir v družini

Krsta Elizabete II. je na poti do prestolnice: včeraj je zapustila škotski grad Balmoral in krenila na 280 kilometrov dolgo pot do Edinburga, ki je trajala šest ur, kjer je prenočila v rezidenci Holyroodhouse, danes pa jo bodo kraljičini otroci, kralj Karel III., princesa Anne ter princa Andrew in Edward pospremili v katedralo St. Giles, kjer bo ležala še 24 ur in kjer bo javnost prvič imela priložnost bedeti ob krsti. Jutri naj bi krenila proti Londonu, kjer bo še štiri dni v Westminstrski palači vse do pogrebne slovesnosti v Westminstrski opatiji.

Karel III. in kraljica žena Camilla FOTO: Victoria Jones/Reuters

Tudi osovraženi princ Andrew se je pridružil žalujoči družini in po več mesecih prvič nastopil v javnosti. FOTO: Owen Humphreys/Reuters

Kraljičina krsta je včeraj zapustila Balmoral na Škotskem, ob poti se ji v tišini klanjajo tisoči žalujočih. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Občudovanje vseh

Žalujoča javnost se je že včeraj množično zbirala ob poti, po kateri je peljal pogrebni voz s hrastovo krsto priljubljene monarhinje, ki je vladala Otočanom več kot 70 let, gneča pa bo v britanski prestolnici nepopisna, naznanjajo poznavalci. Mestne oblasti in kraljevi protokol imajo polne roke dela z varnostjo in organizacijo vseh dogodkov, ki bodo spremljali tako slovo od kraljice, ki se bo sklenilo s pogrebom naslednji ponedeljek, kot ustoličevanje novega kralja. Tega je v soboto potrdil poseben svet za nasledstvo, včeraj so ga razglasili še za kralja Avstralije in Nove Zelandije, kar sta vsak v svojem parlamentu v domovini pospremila generalni guverner Avstralije David Hurley in novozelandska premierka Jacinda Ardern.

19. septembra se bodo poslovili od Elizabete II.

Oba sta naznanila začetek nove dobe in izrazila željo po dobrem sodelovanju s Karlom III., v karibski državi Antigva in Barbuda pa so ob slovesni potrditvi novega vladarja navrgli, da bodo v treh letih izvedli referendum o neodvisnosti od britanske monarhije. A za zdaj so vsi hvaležni Elizabeti II. za njeno vdanost služenju tako svojemu narodu kot tudi podanikom v Skupnosti držav, občudovanje pa je žela tudi v drugih monarhijah in na vseh koncih sveta, zato gre seveda na pogrebni slovesnosti 19. septembra pričakovati visoko udeležbo političnih voditeljev, pripadnikov aristokracije in veljakov ter zvezdnikov z vseh vetrov.

Spori na stran

Pokojna kraljica je stoično in pokončno doživela številne pretrese v svojem dolgem življenju in vladavini, tudi zadnja leta pa ji niso prizanašala z bolečimi udarci. Hudo jo je prizadelo slovo ljubega vnuka princa Harryja in njegove žene Meghan, ko sta pred dvema letoma pobrala šila in kopita, obrnila hrbet monarhiji in začela znova čez lužo, tudi brez blatenja dvora ni šlo. Njen sin, princ Andrew, se je soočal z obtožbami posilstva in prijateljevanja z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Kraljica je vmes izgubila svojo najtrdnejšo oporo, moža Filipa, ta je umrl aprila lani, star častitljivih 99 let.

Vse kraljeve palače po Otoku so preplavili cvetje in izrazi sožalja. FOTO: Phil Noble/Reuters

FOTO: Twitter

A kraljičina smrt bo morda priložnost za spravo in pomiritev, zdaj menijo strokovnjaki, saj v obdobju žalovanja mnogi obrnejo nov list, pripravljeni na nov začetek. Tako so žalujoče množice in očitno tudi preostala kraljeva družina toplo sprejele tudi izobčenega princa Andrewa, ko se je z bratom Edwardom, njegovo ženo Sophie ter njuno hčerko Louise, svojima hčerkama Eugenie in Beatrice ter sestro Anne, njeno hčerko Zaro in sinom Petrom ter njenim drugim možem poklonil množicam pred škotskim Balmoralom in se zahvalil za vso podporo. Še veliko več pozornosti so poželi nova valižanska princesa in princ, Kate in William, ter princ Harry in Meghan, ki so drug ob drugem pozdravili žalujočo javnost v Windsorju. Nekoč čudoviti štirje, kot je javnost ljubkovalno imenovala priljubljena para, ki sta nazadnje skupaj nastopila v javnosti pred dvema letoma, so očitno zakopali bojno sekiro in sklenili premirje za obdobje žalovanja, da bi skupaj izkazali čast pokojni kraljici in pa novo ustoličenemu kralju, ki želi vsaj začasno pozabiti na razkole in škandale v družini.

Karel. III za spravo

William naj bi na pobudo Karla III. povabil brata in svakinjo v dvorec Windsor in k skupnemu pozdravu javnosti, šušlja pa se že, da zakonca Sussex povabila nista sprejela tako zlahka. Pomočniki v obeh taborih naj bi se o pogojih sodelovanja pogajali kar 45 minut. Spomin na bolečino, ki sta jo povzročila Harry in Meghan v intervjuju z Oprah Winfrey ter v svojih poznejših izjavah o kraljevi družini, in na udarce, ki naj bi doleteli Marklovo pred poroko in ob začetku zakonskega življenja, je namreč še vedno zelo živ. Toda že pokojna kraljica si je nadvse prizadevala za ohranitev spodobnih odnosov z odtujenim parom, enako pa naj bi zdaj poskušal tudi novi kralj, ocenjujejo poznavalci.

Obvestili tudi čebele Če bi opustili večstoletno tradicijo, bi lahko ostali brez medu! Zato se je kraljevi čebelar John Chapple ob žalostni vesti namenil proti panjem na posestvu Buckinghamske palače in rezidence Clarence House in čebelam zašepetal, da je Elizabeta II. umrla in da jim po novem vlada Karel III. Panje je 79-letnik prekril s črnimi pentljami, čebele, ki zdaj uradno žalujejo, pa pozval, naj bodo dobre do novega monarha in naj ga obdarijo z bogatim pridelkom. Če bi Chapple pozabil na pomemben protokol, bi čebele pomrle, zapustile panje ali pa prenehale proizvajati med, se glasi izročilo.

Koliko bosta Harry in Meghan udeležena v pripravah na pogreb, prav tako ni znano, javnost ugiba, ali se bosta te dni vrnila v London ali bosta vse dni bivala pri Williamu in Kate v Windsorju.

Na pogrebu prihodnji ponedeljek pričakujejo udeležbo številnih političnih voditeljev, predstavnikov aristokracije ter veljakov in elite z vsega sveta. FOTO: Chris Jackson/Reuters

Prihodnji ponedeljek bo na Otoku državni praznik in dela prost dan; pogrebna slovesnost bo v Westminstrski opatiji, kraljico pa bodo nato pokopali v družinski grobnici v kapeli sv. Jurija v Windsorju.