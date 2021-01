Nove težave za Severino: spravila jo je na sodišče

Hrvaška pevka Severina Kojić že dolga leta bije bitko za skrbništvo nad sinom Aleksandrom z njegovim očetom in s svojim nekdanjim partnerjem, srbskim podjetnikom Milanom Popovićem (55). Pevka se bo morala v četrtek zagovarjati na sodišču, a tokrat je ne toži Popović, ampak sinova učiteljica.



Oktobra 2019 je Severina učiteljico obtožila, da je Aleksandra zaprla v sobo ter ga psihično in fizično zlorabljala. Učiteljica je aprila lani vložila tožbo proti Severini, od katere zahteva 70 tisoč kun (približno 9.250 evrov), poroča portal 24sata.



Za Severino sta že dva naroka, ki se ju sicer ni udeležila, v tožbi, ki jo je proti njej vložila sodnica Lucija Lasić. To je storila, ker je Severina po incidentu v šoli, po katerem je skrbništvo nad njenim sinom dobil Popović, izjavila: »Ne vem, zakaj se čudim temu, kar se dogaja, in sistemskemu psihičnemu posilstvu očeta in institucij, a v tej državi niti ženske niti dekleta nimajo sodne zaščite in podpore pri fizičnem posilstvu. Podobno posilstvo sem doživela na županijskem sodišču v Splitu, in to v sodnem postopku poskusa odvzema otroka pri sodnici Luciji Lasić.«



Lasićeva je odločala o pritožbi pevke, da bo Aleksandar živel z očetom, Severina pa ga lahko obiskuje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: