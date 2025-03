Nove težave za Brada Pitta: tožijo ga žrtve velike tragedije

Brad Pitt se sooča z novimi pravnimi težavami, saj je proti njegovi fundaciji vložena tožba v višini 20,5 milijona dolarjev (skoraj 19 milijonov evrov). Gre za tožbo proti neprofitni organizaciji Make It Right, ki jo je igralec ustanovil za obnovo New Orleansa po orkanu Katrina.

Leta 2005, ko je Katrina uničila mesto, je Pitt predstavil svojo vizijo: zgraditi trajnostna, do okolja prijazna stanovanja za tiste, ki so izgubili vse. Vanjo je vložil 12 milijonov dolarjev (11 milijonov evrov) njegova organizacija pa je na uničenem območju Lower 9th Ward zgradila 150 hiš.

Danes, skoraj dve desetletji pozneje, so te hiše postale središče pravne bitke. Lastniki, jezni zaradi stalnih težav, vključno s hudimi težavami s plesnijo, so se združili v skupinsko tožbo proti Pittu in njegovi neprofitni organizaciji.

Njihova zahteva? Prevzemanje odgovornosti za slabo izvedbo gradnje in uporabo napačnih materialov.

Pomemben napredek za tožnike je dejstvo, da je sodišče odločilo, da mora fundacija med fazo preiskave razkriti ključne dokumente. Po poročanju časopisa The Sun se Pitt poskuša izogniti pričevanju na sodišču, saj trdi, da ga ovira njegov natrpani snemalni urnik.

Njegova pravna ekipa se bori, da mu ne bi bilo treba na oder za priče.

V predlogu so Bradovi odvetniki zapisali: »Načrti produkcije filmov g. Pitta vzamejo veliko njegovega časa in pozornosti.«

Dodali so, da bi lahko njegova odsotnost iz filmske produkcije povzročila velike težave z razporedom, kar bi imelo pravne in finančne posledice za studio.

Prav tako so opozorili, da naj bi bil Pitt v prihodnjih mesecih v Evropi, zaradi česar bi bilo pričanje v živo drago in zamudno.

Tožba je čustvena bitka za lastnike, mnogi od njih so Pittov projekt videli kot svetel žarek upanja. Hiše so bile, potem ko jim je orkan vzel vse, namenjene novemu začetku. Namesto tega tožniki trdijo, da so dobili propadajoče zgradbe.

V pravnih spisih navajajo, da je bil ambiciozni projekt fundacije poln napak pri gradnji in da so bili uporabljeni slabi materiali. Lastnika Lloyd Francis in Jennifer Decuir sta bila med prvimi, ki so leta 2018 vložili tožbo in primer pripeljali na zvezno sodišče.

Tožbe proti organizaciji vključujejo goljufijo, kršitev pogodbe in nepravične trgovinske prakse.

Težave s strupeno plesnijo so se leta 2023 še okrepile in pripeljale do resnih zdravstvenih težav. Eden od odvetnikov, ki sodeluje pri primeru, je za The Sun povedal:

»To je očitno zelo težka situacija za vsakogar, čigar dom je bil prizadet,« poroča portal News18.