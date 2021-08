Nove težave v ljubezni za Brada Pitta

Ste se kdaj vprašali, kako je živeti dvojno življenje? Nathan Meads izgleda kot Brad Pitt, sicer pa živi povsem normalno življenje očeta samohranilca. No, življenje ni povsem navadno, saj ima gospod zaradi svojega videza resne težave na ljubezenskem področju. Ravno tam, kjer bi pričakovali, da mu bo njegov videz pomagal, ga ta ovira. Gospod je po pisanju The Mirrora celo obupal nad spletnimi portali za iskanje ljubezni, saj se je že ničkolikokrat zgodilo, da se je moral zagovarjati zaradi svoje fotografije, češ, zakaj ne pokaže svoje realne. Bil je že tarča jeze številnih žensk, ki so ga napadle, naj pusti Brada Pitta pri miru in zapre lažni profil. Zato je obupal nad iskanjem svoje Angeline. Pravi, da je trenutna prioriteta v njegovem življenju njegovi hčerki, saj je oče samohranilec.



Po drugi strani pa od svojega videza tudi živi. Nedavno je zanj izvedela celo slavna dvojnica Angeline Jolie, ki kar ni mogla verjeti, da še nikoli nista delala skupaj. V njegovi okolici so podobnost začeli opažati že v njegovih dvajsetih, on pa je na začetku ob teh pripombah le zamahnil z roko. Nekateri so šli tako daleč, da so njegovi mami pripisali afero s Pittom, zato naj bi bil Nathan njegov sin.



Dvojnik znanega igralca še ni srečal, ampak upa, da se to enkrat zgodi.

