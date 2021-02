Nove podrobnosti o grozljivi nesreči Tigerja Woodsa (FOTO)

Avto Tigerja Woodsa. FOTO: Knbc Via Reuters

Tiger Woods. FOTO: Lucy Nicholson, Reuters

Legendarni golfistje bil v torek udeležen v hudi prometni nesreči, v kateri se je huje poškodoval. S ceste naj bi zletel, ko je izgubil nadzor nad vozilom. Avto je povsem uničen, iz zverižene pločevine pa so ga reševali gasilci, saj je bil ukleščen.Na njegovem twitterju so objavili, da je zaradi poškodb, ki jih je utrpel, za njim večurna operacija desne noge in gležnja. Zapisali so, da je utrpel hude ortopedske poškodbe, in sicer odprte zlome na spodnjem in zgornjem delu desne noge. Kirurg je uporabil palice za stabilizacijo goleni, v gleženj pa so mu vstavili ploščice in vijake. Poškodovano ima tudi mehko tkivo in mišice, s posegom so sprostili pritisk, do katerega je prihajalo zaradi otekanja.»Trenutno je buden, odziven in okreva v svoji bolnišnični sobi. Hvala čudovitim zdravnikom in bolnišnici,« so zapisali in dodali, da se zahvaljujejo tudi policistom in gasilcem za vso podporo in asistenco.CNN še poroča, da je bil Woods v trenutku, ko so na kraj nesreče prišli gasilci in reševalci, pri zavesti. Policisti so medijem razkrili še, da je bil Woods ob prihodu še vedno pripet in na voznikovem sedežu. Povedal je tudi, da je golfist in da mu je ime Tiger. Bil je v pri zavesti in povsem miren, morda nekoliko v šoku. Izrazil naj bi tudi zaskrbljenost zaradi poškodb.