Nove fotografije Kate Middleton navdušile javnost (FOTO)

Na uradnem profilu na facebooku so danes objavili nove fotografije Kate Middleton. Nastale so ob njenem 40. rojstnem dnevu. Prefinjene portrete je ovekovečil italijanski fotograf Paolo Roversi. Menda se je Kate poklonila tudi pokojni tašči Diani, nosi namreč biserno-diamantne uhane, ki so nekoč pripadali tej 'kraljici ljudskih src'.

Med tremi fotografijami najbolj izstopa barvna. Na njej je v rdeči obleki, mojstrovina, ki jo nosi, pa je prišla izpod rok oblikovalcev modne hiše Alexander McQueen, enako koti njena poročna obleka iz leta 2011. Tudi drugi obleki sta plod ustvarjanja iste modne hiše.