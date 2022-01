Novak Đoković spet v središču pozornosti: to se je dogajalo sredi Beograda

Medtem ko se teniško odprto prvenstvo v Avstraliji, na katerem Novaku Đokoviću niso dovolili braniti naslova (mimogrede, v finalu sta Nadal in Medvedjev), bliža koncu, si on v teh dneh dneve krajša na povsem drugačen način. Še vedno je v Beogradu, kjer se je v četrtek v cerkvi svetega Save udeležil liturgije in skupnega obhajila, ki ga je prejel z isto žlico kot na stotine drugih vernikov.

Posnetek Noleta pri obhajilu je na instagramu objavil Stefan Šarić iz srbske pravoslavne cerkve. Nole se je obreda udeležil v družbi družine. Posnetek razkriva tudi, da v Srbiji ukrepov za zajezitev širjenja okužbe ne poznajo. Pri obredu so bili vsi brez mask, prav tako ni bilo ne duha ne sluha o varnostni razdalji. Ob hitrem širjenju omikrona nekatere takšno ravnanje sicer močno razburja ...