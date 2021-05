Nova vojna med Kate in Meghan: katera se bo bolje prodajala?

Le dan zatem, ko je prišlo v javnost, da jev svoj življenjepis dodala še naziv 'pisateljica', jerazkrila, kako bo videti naslovnica njene knjige.Medtem ko je žena britanskega princaspisala otroško knjigo z naslovom The Bench (Klopca), bo žena njegovega starejšega bratav petek v prodajo poslala knjigo fotografij z naslovom Hold Still (Bodi pri miru). Kate je ob začetku prve ustavitve javnega življenja na Otoku zaradi epidemije novega koronavirusa javnost pozvala, naj prispeva fotografije, ki povzemajo nenavadno obdobje. V knjigi je zbrala 100 podob, ki so najbolje zajele čas epidemije izmed 31.000 prispelih fotografij.Meghan pa je navdih za svojo knjigo, ki jo bodo prodajali po ceni 13 funtov (približno 15 evrov), dobila kar pri svojem možu in njunem prvorojencuoziroma pesmi, ki jo je napisala za Harryja za dan očetov približno mesec dni po Archiejevem rojstvu 6. maja 2019.Skoraj istočasna izida obeh knjig kraljevih žena je sprožila novo rivalstvo med Meghan in Kate, in to le mesec dni zatem, ko je Meghan v razvpitem intervjuju zrazkrila, da je Kate njo spravila v jok (in ne obratno) pred poroko s Harryjem. Mediji naj bi po poroki po njenem navajali napačnega krivca za solze, vzrok za spor pa naj bi bil pravi: nogavice za mladenke, ki so posipale rožice na poroki, med katerimi je bila tudi princesa, hči Kate in Williama.