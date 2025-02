Nova razkritja o zakonu princa Williama in Kate Middleton: ni vse idealno

Valižanska princ in princesa bosta čez dva meseca praznovala 14. obletnico poroke in njun zakon se zdi z vsakim letom močnejši.

Premagala sta celo tako težke preizkušnje, kot so spori znotraj širše družine in resna bolezen Kate ter kralja Karla.

A za zaprtimi vrati vendarle ni vse tako idealno, v novi knjigi Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants (Da gospa, skrivno življenje kraljevih služabnikov) katere odlomke je objavil The Times, piše avtor Tom Quinn.

Ta navaja izjave zgovornih služabnikov, ki pripovedujejo, da je William nagnjen k izbruhom jeze, zlasti, kadar se zadeve ne odvijajo po načrtu in tedaj Kate igra ključno vlogo.

Quinn piše: »Protokol zahteva, da so obleke zlikane in pripravljene že večer pred dogodki; čevlji morajo biti zloščeni, kravate izbrane.

Kopeli morajo biti vsak dan pripravljene ob točno določenem času, in tako kralj Karel kot princ William, sta nagnjena k izbruhom jeze, če zadeve niso opravljene po njunih pričakovanjih.

Oba sta zelo hitre jeze, je dejal bivši član osebja. Sta zelo zahteva. Takšna sta po naravi.«

Vir je dodal: »Ne vem, kje bi bil William brez Kate. Njej v življenju ni bilo vse prineseno vse na pladnju in ga zna pomiriti, ko postane tečen. Včasih ga mora Kate obravnavati kot svojega četrtega otroka.«

To ni prvič, da je Quinn govoril o odnosu med bodočim britanskim kraljem in kraljico.

Nekoč je za The Mirror povedal, da se tudi onadva, kot vsak par včasih spreta. Dejal je: »Res se prepirata. To ni idealen zakon. Resno si skočita v lase.«

Toda pomiril je, da prepiri nikoli ne gredo čez mejo zdravega razuma: »Namesto da bi metala vaze, drug v drugega mečeta blazine. Vse ostane pod nadzorom.«