Nova podoba Petra Graše: kaj se skriva v ozadju

Petar Grašo, ki letos praznuje trideseto obletnico kariere, je za hrvaški In Magazin zaupal nekaj podrobnosti iz osebnega in življenja na odrih.

Zaradi velikega zanimanja občinstva bo kmalu razkril tudi datum šestega koncerta v zagrebški koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega:

»Peti Lisinski je praktično razprodan in zdaj bomo videli, kaj sledi. Trenutno ne morem napovedati ničesar, a nekatere stvari se zgodijo kar same od sebe, zato bomo najverjetneje izvedli še en koncert.

To bomo objavili, ko bodo termini potrjeni. Zdi se mi, da je 30 let jubilej nekaj, kar je vredno praznovati z ljudmi. Nekateri so odrasli z mojo glasbo, novi poslušalci pa šele prihajajo,« je povedal pevec, ki bo v okviru praznovanj nastopil tudi v Sarajevu, Ljubljani, Mariboru in drugih mestih.

Kaj pa družina?

Poleg koncertov je spregovoril tudi o starševstvu. S Hano Huljić sta starša triletni Albi in devetmesečnemu Toniju. Grašo pravi, da si prizadeva biti kar najbolj prisoten:

»S koncertov se vračam sredi noči, prevozim dodatne kilometre samo zato, da bi z njimi preživel dan, to je zame neprecenljivo.«

Pred nekaj več kot dvema tednoma so praznovali tretji rojstni dan Albe.

»Ni bilo veliko praznovanje. Vedno praznujemo v krogu družine in najbližjih prijateljev. Saj je še otrok, kaj ji pomeni 200 ljudi?

Njej veliko pomenijo baloni in otroške pesmi. Rada ima čevapčiče in pico, s tem smo jo razveselili v domačem okolju,« je povedal v smehu.

Čas za oddih

Čeprav ima veliko koncertov, si bo tudi letos vzel čas za počitnice z družino v vikend hišici v Vinišću pri Trogirju:

»Vsako poletje nekaj dni preživim tam, kjer sem najraje: v hiši, mojega deda ob morju. Največ časa bomo tam septembra, ko se ritem nekoliko umiri.

Tam me čaka moj čoln, oprema za ribarjenje, lignji in dva para starih spodnjih hlač kot relikvije, ki jih nosim, ko lovim ribe. To je zame amulet.«

Nova podoba

Poleg tega je Grašo izgubil 13 kilogramov, in to brez posebnih čudežnih receptov, le s spremembo prehrane in več gibanja:

»Iz prehrane sem črtal kruh in testenine, dodal sem redno gibanje. Srečo imam, da nikoli nisem imel velikih težav s postavo, ampak kot večina rad jem, in tako se nabere nekaj kilogramov.

Ampak stvar je preprosta: vnesi manj energije, kot je porabiš. Vse te čudežne juhe, napitki in podobno, nič od tega. Manj jej, več se gibaj.«