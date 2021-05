Nova fotografija sina Meghan in Harryja dviguje prah

Princn njegova ženasta na Instagram profilu archwell_hm objavila novo fotografijo sina. Pri objavi sta pozvala ljudi, da doniraj denar za cepivo proti covid-19, da bi se lahko cepili tudi v revnejših, nerazvitih državah.»Ne predstavljava si lepše proslavljati rojstnega dneva najinega sina, kakor pomagati Zemlji in ljudem. Če vsi pokažemo sočutje, za tiste, ki jih poznamo in ne poznamo, bomo dosegli velik učinek. Skupaj se lahko zaščitimo ter skrbimo en za drugega.«Fotografija sina je sicer črno-bela in posneta v hrbet. To pa je sprožilo kar nekaj polemik, med drugim so nekateri komentarji takšni: »Zakaj ne pokažete njegovega obraza. To je zelo čudno. Vesel rojstni dan, Archie. Bilo bi lepo, da vidimo tvoj obraz. Prosite, da doniramo v njegovo čast, pa ne pokažete obraza.«