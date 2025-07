Nova fotografija princa Georga razkriva, čigave gene je podedoval deček

Britanski princ George danes praznuje svoj 12. rojstni dan.

Ob tej priložnosti sta njegova starša, valižanska princ in princesa na njunem uradnem instagram profilu objavila njegovo novo fotografijo, ki jo je posnel fotograf Josh Shinner in mnogi opažajo, kako zelo je deček podoben določenim članom družine Spencer, iz katere izhaja tudi njegova pokojna babica, princese Diana.

Na TikToku je eden od oboževalcev britanske kraljeve družine ob fotografije Georga nanizal posnetke drugih članov družine Spencer in s tem pokazal, da princ ni podoben le Diani.

V videoposnetku so prikazane primerjave med dečkom in njegovimi predniki, vključno s pradedkom Johnom Spencerjem, stricem Charlesom Spencerjem ter Charlesovim sinom Louisom Spencerjem.

»Lahko bi bil sin Charlesa Spencerja ali pa mladi Charles Spencer,« je nekdo zapisal ob posnetek. Drugi je dodal: »Meni je bolj podoben Charlesu, Dianinemu bratu.« »Vedno sem govoril, da me princ George spominja na očeta princese Diane, grofa Spencerja. Prvič, da se kdo strinja z mano,« se glasi še ena opazka.

Nekateri niso tako prepričani: »Sem edini, ki v njem ne vidi Charlesa Spencerja? Jaz bolj vidim Diano.«

George je hitro postal eden najbolj priljubljenih mladih članov kraljeve družine.

Čeprav je še zelo mlad, skupaj s staršema, princem Williamom in princeso Catherine že opravlja nekatere kraljeve dolžnosti in postavlja zgled mlajšima sorojencema, princesi Charlotte in princu Louisu.