Nova fotografija Petra Graše in njegove Hane obnorela instagram

Pred približno mesecem dni je odjeknila novica, da je Petar Grašo zaljubljen v 14 let mlajšo Hano Huljić, hčerko svojega tesnega prijatelja in sodelavca Tončija Huljića. Čeprav ne Grašo ne Hana novice nista potrdila, se par ne skriva, opazili pa so ju tudi v Sloveniji.

Na profilu na instagramu, ki je posvečen oboževalcem Graše, se je tako pojavila nova fotografija, na kateri zaljubljenca objeta pozirata. Nastala je v slovenski vinarni Movia, oboževalci pa so nad njo preprosto navdušeni: »Kako sta ljubka!«, »Kot da bi bila na medenih tednih.«, »Bodita srečna in zaljubljena.«, »Nasmeh pove vse.«, je le nekaj komentarjev, ki so jih zapisali sledilci.

Kot kaže, so oboževalci Graše nad novo ljubeznijo navdušeni, tako je tudi s starši zaljubljencev. Ko je v medijih odjeknila novica o njunem razmerju, je Hanin oče, glasbenik Tonči Huljić, povedal, kaj si misli o tem. »Razumem zanimanje medijev za Hano in Petra, vendar se nikoli nisem javno izražal ne o družini kot tudi ne o izvajalcih, s katerimi sodelujem. Če sta zadovoljna, in kolikor vidim, sta, potem sva z Vjekoslavo srečna,« je povedal, podobnega mnenja pa je tudi Grašin oče Zoran, piše Miss7.