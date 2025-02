Nov udarec za Jennifer Lopez: njen ego je strt

Jennifer Lopez sicer uživa v uspehu svojega filma Kiss of the Spider Woman, ki je navdušil na filmskem festivalu Sundance, vendar zadeve niso samo rožnate.

55-letna igralka je bila namreč nedavno nominirana za zlato malino (razzie), nagrado, ki pripada najslabšim filmskim stvaritvam leta, kar je zanjo velik udarec.

Nominacija je le še ena v nizu razočaranj, ki se zadnje čase vrstijo v njenem življenju. Začelo se je z ostrimi kritikami njenega dokumentarnega filma This Is Me... Now ter odpovedjo koncertnih datumov zaradi slabe prodaje vstopnic na istoimenski turneji.

Težko prenaša poraze

Glede neslavne nominacije je vir za Radar Online razkril: »Jennifer to zelo slabo prenaša,« in dodal, da jo je nominacija močno prizadela:

»Na tej točki se ji zdi, da preprosto ne more ubežati udarcem. Lansko leto je bilo daleč najtežje v njenem življenju.«

Viri blizu Lopezove trdijo, da se Jennifer še posebej sramuje nominacije za zlato malino, ki je sledila ločivi od Bena Afflecka: »Njen ego je strt,« je razkril vir.

Kljub osebnim izzivom je J.Lo našla tolažbo v svojem delu, predvsem v filmu Kiss of the Spider Woman.

V promocijskih intervjujih je priznala, da jo film gane, saj govori o ljubezni, vztrajnosti in iskanju moči v težkih časih, še poroča Radar Online.

Film kot sanje

J.Lo je ta projekt opisala kot svoje življenjske sanje: »Vse življenje sem čakala na priložnost, da posnamem pravi veliki hollywoodski muzikal in zdaj sem ga končno dočakala.«

Izpostavila je močno sporočilo filma: »Ljubezen premaga vse razlike.«

Kljub nedavni ločitvi Lopezova očitno še ni pripravljena popolnoma prekiniti vezi z Affleckom, ne čustveno ne fizično. Iskala naj bi novo hišo v Brentwoodu, ki je le nekaj minut stran od Benovega novega doma.

Viri razkrivajo, da ona ne želi povsem zaključiti zgodbe o njuni zvezi, saj Affleck še vedno igra pomembno vlogo v njenem življenju:

»Jennifer se obnaša, kot da je z novo fazo odnosa povsem zadovoljna, vendar je še vedno zelo zaljubljena v Bena.«