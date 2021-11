Novi škandal na monaškem dvoru, princeso povezujejo z milijarderjem

Monaški dvor pretresa nov škandal. Princeso Charlene, ki se je pred kratkim po dolgih mesecih v Južni Afriki, kjer se je zdravila, vrnila v Monako povezujejo z milijarderjem Vladimirjem Doroninom. Bogataš je nekdanji partner supermanekenke Naomi Campbell. Bila sta celo svata na njeni poroki s knezom Albertom.

V javnost je pricurljala informacija, da sta Doronin in Charlene v stiku, vse odkar ima Charlene zdravstvene težave. Bogataš naj bi ji že več mesecev nudil oporo in ramo, na katero se naslanja v teh težkih trenutkih.

Namesto da bi se princesa po vrnitvi v Monako skupaj z možem in dvojčkoma udeležila proslave in pozdravila zbrano množico, je bila sprejeta v zdravstveno ustanovo, kjer nadaljuje zdravljenje. Kje točno in kakšne so njene težave, dvor ne razkriva. Albert je za revijo People razkril le, da je njegova žena izjemno krhka, slabotna, da slabo spi in je brez teka. Do spoznanja, da potrebuje pomoč, naj bi prišla, ko so jo s težavami soočili njeni najbližji. Povedal je še, da ne drži, da naj bi imela raka ali bila okužena s koronavirusom. Namignil je, da ima psihične težave in da ji kraljeve obveznosti predstavljajo veliko breme. Prav tako naj bi se težko soočala z življenjskimi situacijami. »Trpi zaradi izčrpanosti, tako čustvene kot tudi fizične.«

Charlene je v Južni Afriki preživela zadnjih šest mesecev, ker naj bi imela težave s sinusi. Razkril je še, da je bilo družinsko srečanje po dolgih mesecih lepo, a je po nekaj urah postalo jasno, da se še vedno ne počuti dobro.

V javnosti pa se še vedno vztrajno pojavljajo govorice, da ima princesa psihične težave zaradi težav v zakonu, ki jih Albert vztrajno zanika in zatrjuje, da je v njunem odnosu vse v najlepšem redu. »Verjetno bom to moral pojasniti še nekajkrat, a nič ni narobe z najinim razmerjem. To želim, da je jasno. Te težave niso povezane z najinim razmerjem niti z razmerjem med možem in ženo. Gre za nekaj povsem drugega.«