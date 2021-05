Nov obraz na Evroviziji, stari nadzornik glasovanja je imel vsega dovolj

Jon Ola Sand je bil zadnje desetletje sinonim za Evrovizijo. FOTO: Eurovision.tv/thomas Hanses

V prvem polfinalnem tekmovanju pesmi Evrovizije so kamere pokazale nov obraz izvršnega producenta Evrovizije. Gre za, ki je prevzel štafetno palico dosedanje dolgoletne vodje tekmovanjaKdor spremlja evrovizijski izbor mu je obraz priljubljenega Norvežana »Ollija« zelo znan, saj je bil izvršni producent od leta 2011.Že lani je napovedal, da bo tekmovanje za pesem Evrovizije v Rotterdamu njegovo zadnje, a se zaradi pandemije in odpovedi tekmovanja od gledalcev ni uspel posloviti v živo preko kamer. Na njegovo mesto se je letos usedel Šved Österdahl, ki je doslej dolga leta delal na švedski televiziji. Odgovoren je bil za številne oddaje, nadziral pa je tudi produkcije v živo, med njimi podelitev Nobelovih nagrad in kraljevo poroko leta 2010. Bedel je tudi nad produkcijo Evrovizij na Švedskem v letih 2013 in 2016.Jon Ola Sand je bil med milijoni gledalci, ki spremljajo največje glasbeno tekmovanje v Evropi znan po svojem ikoničnim izrekom »Take away!« (Odnesi!), s čemer je začel glasovanje. Postal je sinonim za Evrovizijo.Norvežan Jon Ola Sand je bil znan predvsem po tem, da je nadzoroval prenose v živo, hkrati pa je bil odgovoren tudi za nadzor glasovanja, kar smo videli v zadnjih prenosih ESC. Poleg tega je skrbel, kar je delo evrovizijskega nadzornika, za nemoten potek priprav in organizacije novega evrovizijskega izbora, ne nazadnje pa je enako funkcijo opravljal pri Otroški Evroviziji. Enako delo čaka Martina Österdahla.2Ola Sand se je vrnil nazaj v rodno Norveško, kjer bo začel z novim nadzornim delovnim mestom na sedežu javne radiotelevizije NRK. »Preteklo desetletje je bilo zame v European Broadcasting Union (EBU), ki tekmovanje organizira, fantastično in vznemirljivo, vendar se bo lepo vrniti tudi domov,« je dejal Jon Ola, ki je s tekmovanjem za pesem Evrovizije sodeloval že več kot 20 let. Najprej kot vodja delegacije na Norveškem, nato kot izvršni producent v Oslu leta 2010.