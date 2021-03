Nosečnost je skrivala z moževim plaščem

Že kmalu bodo trije. FOTO: Osebni Arhiv

V preteklih hladnih mesecih jeostal brez svojega plašča, saj si je tega začasno prisvojila njegova žena, pevka. A ne ker ne bi imela svojega, ki bi ji bil bolj ulit kot možev – le njegov preveliki plašč je bil dovolj velik in ohlapen, da je pod njim lahko skrivala nosečniški trebušček. Že precej velik, saj je nosečnost razkrila šele slaba dva meseca pred porodom.»Možu sem za kakšnega pol leta ukradla plašč. Čeprav, roko na srce, ga nisem potrebovala veliko, le za v trgovino in na sprehod. Drugam tako ali tako nisem zahajala. Nosečnosti ni bilo težko obdržati zase zaradi vsesplošnega pandemskega zaprtja,« je z radostno novico presenetila zvezdnica. A če so zdaj presenečeni njeni oboževalci, je bila pred sedmimi meseci podobno presenečena tudi sama. Nosečnosti pač ni pričakovala, s Casperjem se še nista spogledovala z idejo širjenja družinice, a usoda je določila drugače.Pravzaprav sta bila na romantičnem potovanju po Italiji, na katerem sta avgusta praznovala prvo obletnico njune poroke, ko sta odkrila, da bo ob njuni drugi obletnici že vse drugače. Da ne bosta več le onadva, ampak že trije.»Privoščila sva si krajši oddih, ko sva ugotovila, da sem noseča. To odkritje je bilo noro! Tega nisva ne pričakovala ne načrtovala. Zgolj misel, da bi lahko bila noseča, se mi je zdela neresnična in nemogoča,« je rekla Ellie in dodala, da se je, ko se ji je ta njena nova resničnost naposled usidrala v zavest in srce, počutila bolj človeško. Bolj ženstveno.»Želim si, da bi našla boljšo besedo, a ta opis bo moral zadostovati. Nenadoma imam obline, ki jih prej nisem imela. In jih obožujem! Prav tako Caspar.«Prve dni, ali morda tedne, je bila skoraj v samozanikanju. »Nič ni bilo v resnici drugače. Videti sem bila kot prej. Jedla sem kot prej,« ko jo je udarilo. Sprva nosečniška slabost in utrujenost, »česa podobnega nisem še nikoli izkusila«. Tisti pregovorni nosečniški sijaj pa – »nisem ne sijala ne bila notranje umirjena! Na matere sem začela gledati z novim spoštovanjem.« In ko je slabost nekoliko popustila, jo je napadla lakota po vsem, česar prej na njenem jedilniku ni bilo.Vitka lepotička je namreč že skoraj obsedena z redno telesno vadbo in zdravim prehranjevanjem – v resnici je bila sredi pisanja vodnika o pomembnosti gibanja in zdrave prehrane Fitter. Calmer. Stronger. (Bolj fit. Bolj mirna. Močnejša.) –, ko jo je nenadoma zaskominalo po vsem, kar ni dobro za njeno telo. »Ne vem, kaj mi je ta dojenček storil, a moje telo nenadoma ni več želelo več brokolija, špinače in ohrovta, zahtevalo je sladkor in ogljikove hidrate. Spremenila sem se iz tiste snobinje, ki je pridigala, kako zdrave so solate, in je za zajtrk jedla le semena in oreščke, v žensko, ki je želela le še hitro prehrano. Hamburgerje, pite, pomfri.«Z dojenčkom se staršem spremeni življenje. Elliejin malček ali malčica pa je precej spremenil pevkino življenje še pred svojim prihodom, saj sta zaradi kepice radosti, ki raste pod njenim srcem, Ellie in njena mamazgladili odnos. »Z mamo nisem spregovorila niti besedice od svoje poroke. Zaradi tega sem ure in ure preživela pri terapevtu in spoznala, da se najinega odnosa ne da popraviti.«No, tako je mislila do zdaj. A v trenutku, ko je razkrila veselo novico, z mamo nenadoma nista več stali na nasprotnih bregovih. »Povedala bom le, da sem grozno vesela in vznemirjena, dobila bom namreč že tretjega vnuka! Komaj čakam, da ga ali jo spoznam!« se je oglasila Tracy in dodala, da s slavno hčerko res že dobro leto ni govorila, a da gre krivda za to predvsem pandemiji, saj se je zaradi zdravstvene krize izolirala od skoraj vseh.»Nič resnega ni bilo, kar bi morali razrešiti. Le neke trapaste reči.« S čimer pa se Ellie verjetno ne strinja, saj je ne nazadnje zaradi odtujenosti od mame precej ur preležala na terapevtskem kavču. A vse to je zdaj pozabljeno, v družini se skupaj veselijo novega člana.