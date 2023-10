Nori zaslužki, ki jih je sprožila nova romanca Taylor Swift

Za Taylor Swift je izjemno uspešno leto. Svojo že tako uspešno kariero je dvignila na popolnoma nov nivo in s turnejo Eras podrla neštete rekorde. Z razprodano serijo koncertov po vsem svetu je zaslužila več kot dve milijardi ameriških dolarjev, turneja pa so že označili za najbolj profitabilno v vsej zgodovini. Posameznega šova se je v povprečju udeležilo preko 70 tisoč oboževalcev, prav vsi koncerti pa so bili razprodani v dobesedno nekaj minutah.

