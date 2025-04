Nora pravila na snemanju priljubljene serije, predpisali so jim celo, kakšne hlačke smejo nositi

Življenje hollywoodskih igralk se na prvi pogled morda zdi polno blišča, zabavno in glamurozno, prav tako njihove službe, ki jim prinesejo ogromno denarja. A v zakulisju se dogaja marsikaj in z zvezdnicami, ki jih občuduje ves svet, njihovi šefi pogosto ravnajo vse prej kot zvezdniško.

Tako je denimo Kristin Davis, ki se je spomnimo kot najbolj konservativno izmed štirih prijateljic iz Seksa v mestu, razkrila, da so morale vse štiri glavne igralke upoštevati stroga pravila, predvsem glede oblačenja.

Serija je zaslovela tudi zaradi oblačil, ki so jih nosili štirje glavni liki. FOTO: Adrees Latif

»Niti pod razno nismo smele na snemanje priti s tistimi velikimi elastikami iz blaga, ki so bile modne v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, v laseh. Imele smo tudi prepoved nošenja hlačnih nogavic. Sama sem se počutila neprijetno, ker so bila naša krila iz sezone v sezono krajša, zato sem se odločila, da bom podnje oblekla kožne najlonke. Bolj zaradi mojega lastnega občutka sicer se jih sploh ni videlo, a sem jih morala takoj sleči,« se spominja Davisova, ki je imela hude težave tudi z visokimi petami.

Ničesar niso smele obdržati

»Tako kot so krila postajala vedno krajša, so postajale pete vedno višje in dolgo sem potrebovala, da sem se naučila hoditi v njih. Za ta trend sicer krivim Sarah (Sarah Jessica Parker, op. p.), ki je lahko tudi tekla v najvišjih petah, pa so producenti mislila, da smo vse takšne,« je malo za šalo dodala 60-letna igralka.

Sarah Jessica Parker (levo) je bila menda edina, ki je obvladala hojo tudi salonarjih z najvišjo peto. FOTO: Gareth Cattermole/Getty Images

Pravila sta sicer producent in režiser uveljavljala postopoma in počasi, na koncu pa je bil seznam že precej dolg. Igralke so tako smele nositi le določene modele spodnjih hlačk točno določenih modnih znamk, njihovi plašči in jakne so morali biti »modni« in »nepraktični«, enako čevlji, vsa oblačila, obutev in modni dodatki pa so morali nositi podpis točno določenih oblikovalcev.

In če ponekod igralkam, vsaj tistim najpomembnejšim, dovolijo obdržati kakšen kos garderobe, je bilo to Kristin in njenim kolegicam strogo prepovedano. Vsa oblačila in dodatki so bili namreč zgolj na posojo in po koncu snemanja so jih morali ustvarjalci vrniti.