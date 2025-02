Nora cena za obleko Carrie Bradshaw

Vsem je dobro znan uvodni prizor iz serije Seks v mestu, v katerem avtobus poškropi glavni lik, kolumnistko Carrie Bradshaw, ki jo upodablja Sarah Jessica Parker. Prav tako je vsem znana oprava, ki jo ona tedaj nosi: belo baletno krilce z rožnatim telovnikom.

Krilo je pridobilo kultni status in je nekoč sprožilo velik modni trend. Čeprav so bili nekateri prepričani, da je kos oblačila delo slavnega modnega oblikovalca, je resnica povsem drugačna.

Kostumografinja serije Patricia Field je v svoji knjigi z naslovom Pat in the City: My Life of Fashion, Style, and Breaking All the Rules leta 2023 razkrila, da je kos našla v butiku na razprodaji. Fieldova je povedala, da je krilo stalo le pet dolarjev, poroča Hello.

»Zamislila sem si, kako ga bom skombinirala s kratkim topom in dosegla videz, ki bo moderen in sproščen. Krilo v baletnem slogu iz tila je bilo avanturistično in drugačno, takšna je bila tudi serija Seks v mestu,« je zapisala Fieldova.