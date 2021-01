Nor preobrat: med intervjujem izvedel, da zvezdnica ni mrtva (VIDEO)

Svetovni mediji so v ponedeljek poročali, da je v starosti 66 let umrla Tanya Roberts, nekdanje Bondovo dekle . »Tanja se je na božični večer med sprehodom s psi nenadoma zgrudila blizu svojega doma,« je novinarjem povedal njen tiskovni predstavnik. Tanyo so odpeljali v bolnišnico, domnevno je izgubila bitko za življenje, a se je izkazalo, da ni tako.​Dolgoletni življenjski partner Robertsoveje bil ravno sredi pogovora za časopis Inside Edition, ko je pred kamerami dobil telefonski klic, ki ga je povsem šokiral. »Ali mi pravite, da je še živa?« je presenečen odgovoril na klic. Ravno ko je odgovarjal na vprašanja o njej, so ga namreč poklicali z intenzivnega oddelka bolnišnice in obvestili, da Tanya ni umrla. Nad novico je bil tako šokiran, da se je zjokal pred kamerami.Zdravstveno stanje ​Robertsove, ki je znana tudi po vlogi v seriji Oh, ta sedemdeseta!, sicer ni najboljše, saj je vse od božičnega predvečera na ventilatorju.​Niti Pingel niti O'Brien nimata pojasnila za zmedo. Pingel trdi, da je za Tanyino smrt izvedel od O'Briena, ta pa pravi, da jo je obiskal v bolnišnici dan pred njeno 'smrtjo' v nedeljo, saj je osebje naredilo izjemo in jo je kljub ukrepom zaradi covida 19 lahko obiskal, ker se ji je stanje poslabšalo. »Ko sem jo v njenih zadnjih trenutkih držal, je odprla oči. Njene prelepe oči sem lahko videl še zadnjič,« je razlagal tabloidu TMZ. Osebje bolnišnice mu je menda dejalo, da je šlo le za refleks in da ni upanja zanjo ...