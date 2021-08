Nočna mora za kraljico: njenega sina toži zaradi spolnega nadlegovanja

»Odgovarjati mora za svoja dejanja«

Virginia Giuffre trdi, da sta jo Epstein in Maxwellova prisilila v spolne odnose s princem Andrewom. FOTO: Shannon Stapleton Reuters

Princ Andrew je povsem osramočen. FOTO: Pool Reuters



Moral je odstopiti

Slabih novic za britanski dvor kar noče biti konec. Odvetniki(38) so na zveznem sodišču na Manhattnu v New Yorku vložili civilno tožbo proti britanskemu princu(61) zaradi spolnih napadov in zlorab, ko je bila stara 17 let. Giuffrejeva je bila ena od žrtev milijarderja, ki je umrl v zaporu avgusta 2019.Giuffrejeva je večkrat ponovila obtožbe na račun Epsteina, njegove sodelavkein princa Andrewa, ki pa ostaja izven dosega ameriških sodišč. Andrew je že večkrat zanikal, da bi imel z Giuffrejevo spolne odnose.»Tudi mogočni in bogati morajo odgovarjati za svoja dejanja. Upam, da bodo tudi druge žrtve videle, da je možno živeti brez strahu in zahtevati pravico,« je sporočila Giuffrejeva, ki trdi, da jo je Maxwellova najela za spolne usluge Epsteinu in njegovim prijateljem od leta 1999 do leta 2002.Tožba zahteva nedoločeno vsoto denarne odškodnine. Giuffrejeva trdi, da so jo v spolne odnose s princem Andrewom prisilili z grožnjami. Spolne odnose s princem naj bi imela leta 2001 v stanovanju Maxwellove v Londonu, v Epsteinovi graščini v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku na Ameriških Deviških otokih.Tožba je vložena po newyorškem zakonu o otroških žrtvah spolnega nasilja iz leta 2019, ki je ukinilo zastaranje kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletne osebe. Zvezni tožilci Manhattna so že formalno zaprosili za pogovor s princem Andrewom, ki pa se ne odziva. Zaprta je tudi 59-letna Maxwellova, ki ji bodo na Manhattnu sodili novembra.Princ Andrew, ki sicer velja za najljubšega sina britanske kraljice, nima diplomatske imunitete, zaradi tožbe pa verjetno nikoli več ne bo stopil na ameriška tla, da ga ne bi zvlekli pred sodišče.Po katastrofalnem intervjuju, v katerem je Andrew zanikal spolne odnose z Giuffrejevo, se je moral Andrew posloviti od opravljanja kraljevskih dolžnosti, kot svojega pokrovitelja ga je odslovilo več kot 50 dobrodelnih ustanov.