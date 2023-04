Nočejo več biti del monarhije: precej državljanov je mnenje spremenilo zaradi zakoncev Sussex

Potem ko so se v Avstraliji odločili, da po smrti britanske kraljice Elizabete II. njenega portreta na bankovcih za pet avstralskih dolarjev ne bodo zamenjali s portretom novega vladarja Karla III., se je zdaj oglasil tamkajšnji visoki komisar ter dejal, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Avstralija postala republika, kar pomeni, da britanski vladar ne bo več na čelu države. Stephen Smith dodaja, da odločitev ni osebna in da, vsaj z njihove strani, ne bo zamajala odnosov z Veliko Britanijo. Zdi se jim le nesmiselno, da ostanejo del kraljevine, saj že dolgo vodijo svojo politiko, britanski vladar pa ima pri njih bolj kot ne zgolj simbolno funkcijo.

Lahko bi se zgodilo celo, da bi o tem odločali državljani na referendumu, čeprav so ti pri nas bolj redkost.

»Menim, da je ustanovitev republike neizbežna. Kdaj in kako se bo to zgodilo, pa je v rokah avstralske vlade. Lahko bi se zgodilo celo, da bi o tem odločali državljani na referendumu, čeprav so ti pri nas bolj redkost,« pravi Smith, ki je prepričan, da želja po ustanovitvi lastne republike ne bo negativno vplivala niti na odnos, ki ga imajo do njih Britanci, saj da je običajnim državljanom na Otoku povsem vseeno, kaj se v deželi tam spodaj dogaja.

Proti kralju Karlu III. nimajo nič, a bi se raje osamosvojili. FOTO: ADRIAN DENNIS/Reuters

Priljubljenost monarhije je v Avstraliji po smrti kraljice Elizabete II. močno upadla, zadnje javnomnenjske raziskave so pokazale, da jo podpira le še 31 odstotkov Avstralcev, tudi zahvaljujoč princu Harryju in Meghan Markle, ki zadnja leta v javnosti ne počneta drugega kot napadata kraljeve. Eden od petih Avstralcev je v nedavni raziskavi denimo dejal, da je ravno zaradi njunih izjav spremenil pogled na monarhijo in začel podpirati idejo o republiki.