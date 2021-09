Noč v ječi mu je paralizirala penis

Zdravstvene težave so mu preprečile promoviranje prihajajočega filma. FOTO: osebni arhiv

Že večkrat je prišel navzkriž z zakonom, najpogosteje zaradi zlorabe omamnih substanc in pretepaških izgredov.

, ki je prvi preblisk slave okusil z najstniško serijo Izganjalka vampirjev, veliki met med igralske velikane še ni uspel, upal je, da se bo to spremenilo s prihajajočim trilerjem Wanton Want. A namesto da bi v teh dneh promoviral film, ki prihaja na plačljive pretočne platforme konec meseca, čaka na operacijo. Igralčeva nedavna aretacija, zaradi katere je spal na hladnih tleh jetniške celice, je namreč močno poslabšala njegove dolgoletne težave s hrbtenico.»Njegovo zdravstveno stanje se je v zadnjem tednu drastično poslabšalo, pojavila se je tudi paraliza v genitalijah. Vse to žal pomeni operacijo,« je povedala njegova menedžerka in prijateljicater dodala, da trenutno čakajo na izvide njegovih slikanj mednožja in ledvenega predela hrbtenice, temu pa bo sledil poseg.Konec avgusta je pristal v priporu, saj je policija pri njem našla tablete in ostanke belega prahu, povrhu pa se je možem postave predstavil še z lažno osebno izkaznico. A kot da to ne bilo dovolj – sploh ker je s tem kršil določbe pogojne svobode, ki si jo je pridelal z obtožbami družinskega nasilja –, je v priporu doživel še en udarec. Ponovno ga je zvilo v hrbtu, ga nato začelo mravljinčiti, kar je pripeljalo celo do paralize v za moške morda najpomembnejših delih.»Med aretacijo niso dovolj pazili na njegovo zdravstveno stanje, saj so se ponoči v ječi simptomi njegovih prejšnjih poškodb močno poslabšali. Spanje na betonskih tleh z drugimi jetniki ni bilo najboljše za njegovo okrevanje,« meni Fortierjeva, ki za zdaj zgolj ugiba, ali se mu morda ni spet premaknila medvretenčna ploščica ali je krivo kaj drugega. Brendon namreč že nekaj časa trpi zaradi stiskanja (dveh ali več) živčnih korenin v ledvenem delu hrbtenice, zaradi sindroma kavde ekvine, ki ga lahko spremljajo bolečine, zmanjšani občutki ter celo odrevenelost na območju mehurja, zadnjika in genitalij.Težave s hrbtenico igralcu niso tuje, do prvega občutnejšega poslabšanja je prišlo po padcu na ledu na začetku leta, med obiskom njegove menedžerke. »Odpeljati sem ga morala na urgenco, slikanje pa je tedaj pokazalo težave z medvretenčnimi diski in hrbtenjačo. Že naslednji dan je imel operacijo, povedali pa so mu tudi, da lahko že zaradi enega res napačnega giba pride do popolne paralize. Počasi je okreval, zdaj pa se je zgodilo to,« je dejala Fortierjeva in dodala, da je to njegova najresnejša težava, ne pa edina. V bližnji prihodnosti Brendona namreč čaka tudi operacija kolena.