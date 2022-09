Njen pristop: objavila svoje nosečniške fotke, da odžene paparace (FOTO)

Paparaci, ki so se utaborili pred hišo Blake Lively in Ryana Reynoldsa, se za ekskluzivne fotografije igralkinega nosečniškega trebuščka lahko obrišejo pod nosom. Če že ima kdo pravico, da fotografske dokaze tega najizjemnejšega obdobja življenja deli s svetom, je to mamica v pričakovanju, ne pa kateri od enajstih lovcev z objektivom pred njenim domačim pragom.

Sama je ovekovečila nosečniški trebušček. FOTO: Osebni Arhiv

Tako je sklenila igralka, prehitela paparace ter sama na instagramu objavila deset svojih nosečniških fotografij. »Zdaj me lahko pustite pri miru!« je čivknila lepotica, ki bo na pot materinstva stopila že četrtič.

Da bo le zdrav

Na domu hollywoodskih zaljubljencev, katerih ljubezen od njenih začetkov pred enajstimi leti le raste, kar brbota od ženske energije. Kajti čeprav sta že trikrat postala oče in mama, ju je vselej razveselila hčerka, ob kateri je Ryanu od ljubezni zaigralo srce.

»Obožujem biti očka deklic. Sprva sicer nisem imel pojma, kaj in kako z dekleti, tudi ker sem odraščal med samimi fanti,« je dejal igralec, a je nato spoznal, da tudi dekletca niso le krhke rožice, nasprotno, lahko so še večje divjakinje kot fantje. »Prej me je bilo strah, da bi imel sina. Zdaj pa vidim, da bi me moralo biti strah hčera. Lahko so namreč naravnost divje, vsaj toliko kot fantje.« A morda bo že kmalu lahko kar na lastnem domu izvedel primerjavo, vsaj če bo šlo vse po željah staršev v pričakovanju, ki si v četrto na tihem želijo dobiti sinka.

»A ko potegneta črto, je pomembno le, da bo otrok zdrav,« je dejal vir in še dodal, da je trenutek za otročička številka štiri kot naročen. »Njuna dekleta so si vsa po dve leti narazen in očitno se držita tega vzorca.« Prvorojenka James jima je na svet namreč privekala leta 2014, njena mlajša sestrica Inez je s petimi leti dve leti mlajša, zadnja v vrsti pa je na svet pokukala Betty, ki bo prihodnji mesec praznovala svoj tretji rojstni dan. Z vse večjim trebuščkom bo Blake verjetno počasi nekoliko izpregla in morda se bo zdaj v igralske vode nazaj bolj vrgel Ryan, ki je zavoljo ljubljene in svojih deklic v preteklih letih igralsko kariero malce postavil na stranski tir.

10 let sta poročena.

»Delno sem to naredil zaradi Blake, da je lahko sledila svojim sanjam. A hkrati sem imel tudi povsem sebične razloge, saj nisem želel zamuditi pomembnih trenutkov in prelomnic svojih deklic. Ta čas se ti namreč nikoli več ne vrne, zamujenega ne doživiš še enkrat,« je povedal ljubeči očka, ki s tremi deklicami, ki se mu motajo pod nogami, skoraj ne najde trenutka miru. »Pri nas je kot v cirkusu, vedno se kaj dogaja.« In tega živžava bo zdaj še več, ne glede na to, ali ju bo osrečil sin ali še četrta hčerka.