Njegova mama je govorila, da je rodila pošast, danes pa je najsrečnejši človek na svetu (FOTO)

Jono Lancaster je danes star 36 let in je zelo srečen človek. Vendar pa se njegovo življenje ni začelo najbolje. Ko je bila njegova mati noseča, ni slutila, da bo rodila otroka, ki bo popolnoma drugačen od drugih ljudi. Med porodom ga je videla le enkrat, potem pa je v solzah zapustila porodnišnico in za seboj pustila dečka, rojenega s sindromom Treacherja Collinsa. Ta bolezen se pojavi enkrat na petdeset tisoč otrok, najbolj pa se kaže v deformaciji obraza. Ker nihče ni prišel po otroka, so ga odpeljali v sirotišnico.

Svoje otroštvo je preživel v rejniških družinah in v sirotišnici. Po nekaj letih se je neka ženska odločila, da ga posvoji. Toda to fantu ni pomagalo, da bi sprejel sebe in svoj obraz. Šele pri 19 letih je končno našel moč, da se je vzljubil, zahvaljujoč ljubezni in podpori družine in prijateljev. »Moja (rejniška op. p) mama je neverjetno nadčloveško bitje z največjim srcem in vedno je ob meni. Imam čudovite prijatelje in veliko podporo. Nikoli me niso nehali ljubiti in podpirati,« je dejal. Danes je Jono odrasel, zrel moški, ki poskuša živeti normalno življenje. Nikoli ga ni mikalo, da bi poiskal biološke starše, saj meni, da jih njegovo življenje ne zanima.

Ta neverjetni moški si je ustvaril življenje, ki si ga mnogi med nami lahko samo želimo: obkrožen je z veliko prijatelji, ki trdijo, da jim je vedno pripravljen pomagati v težkih življenjskih obdobjih. V svoji najboljši prijateljici, s katero se je poročil in dobil dva otroka, sina in hčer, je našel sorodno dušo. Sin je popolnoma zdrav, hči pa je na žalost podedovala njegovo bolezen. A starša sta prepričana, da bo deklica imela srečno in dolgo življenje, saj ji bosta vedno stala ob strani. Leta 2017 je skupaj z dvema svojima najboljšima prijateljema ustanovil dobrodelno organizacijo Love Me Love My Face, ki nudi podporo vsem tistim po svetu, ki so se rodili ali živijo z obraznimi deformacijami, pa tudi pomoč pri medicinskih pripomočkih in operacijah.