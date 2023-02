Nizozemska prestolonaslednica ven le v spremstvu varnostnika

Kljub vsemu bogastvu in privilegijem, ki so jih deležni člani kraljevih družin, pa njihovo življenje ni nujno pravljično. To je na svoji koži izkusila nizozemska prestolonaslednica princesa Catharina Amalia, ki se je morala lani zaradi groženj izseliti iz študentskega stanovanja v Amsterdamu, ki si ga je delila s peščico prijateljev, da bi izkusila čim bolj pristno študentsko življenje.

A njene sanje so se hitro razblinile, ko se je bila primorana preseliti nazaj v Haag, kjer so minili tedni, preden je zbrala pogum in sploh stopila iz palače, četudi v spremstvu varnostnika.

Kralj in kraljica sta se trudila, da bi imele njune hčerke čim bolj normalno življenje, a vseskozi jih ne moreta ščititi. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

»Študentskega življenja je zanjo konec, pravzaprav je zanjo konec normalnega življenja. Res da to vedno ni bilo povsem enako kot življenje njenih vrstnikov, a imela je vsaj svobodo, mirno se je gibala naokoli, ni bilo strahu. Zdaj se je vse to spremenilo in srce se mi lomi, ko pomislim, kako mora trpeti. Zaradi vsega, kar prestaja, sem še bolj ponosna nanjo, trudi se ostati močna, a nobeni najstnici ne bi bilo lahko, če bi bila ves čas zaprta doma in bi hišo zapustila le toliko, da bi obiskala predavanja,« je dejala princesina mama kraljica Maxima.

Catharina Amalia zadeve doslej ni komentirala, šele med uradnim obiskom Antilov je zbrala dovolj poguma in odgovorila na novinarsko vprašanje o tem, kako je zdaj videti njeno življenje. »Pogrešam normalnost, študentsko življenje. Že samo to, da bi se lahko mirno sprehodila po ulici ali šla v trgovino,« je dejala 19-letnica, ki ji je potovanje na drugo stran Atlantika še kako dobro delo.

»Hvaležna sem, da sem vsaj tu ponovno okusila vsaj malo svobode. Uživala sem, in za to sem neizmerno hvaležna,« je domačinom zagotovila princesa, ki je tokrat prvič izkusila delček tega, kaj jo čaka, ko bo nekega dne od očeta Willema-Alexandra prevzela nizozemski prestol.