Nizke plače, preobremenjenost in izčrpanost: zaposleni zapuščajo kralja Karla

Na obsežnem posestvu Highgrove, ki pripada britanskemu kralju Karlu III., je v zadnjem letu odstopilo 11 od 12 redno zaposlenih vrtnarjev, in sicer zaradi domnevno toksičnega delovnega okolja, poroča The Sunday Times.

Izčrpani zaposleni, ki trdijo, da so bili preobremenjeni in premalo plačani, so podali odpoved zaradi naraščajočega nezadovoljstva s kraljevimi zahtevami.

Odhodi so sledili odstopu dolgoletnega sodelavca, ki je za Karla delal več desetletij. Drug zaposlen je zapustil delovno mesto po neuspešnem poskusnem obdobju, ker naj ne bi imel dovolj znanja o določeni rastlini, s čimer je izgubil kraljevo zaupanje.

Po poročilu naj bi Karel o njem izjavil: »Ta človek naj mi ne pride več pred oči.«

Nizke plače, preobremenjenost in izčrpanost

Posestvo Highgrove, ki ga je Karel kupil leta 1980, torej pretresajo številne pritožbe o slabih delovnih razmerah, med drugim so sporne nizke plače. Marca 2022 naj bi trije vrtnarji prejemali minimalno plačilo, 9 evrov na uro, dva pa le nekoliko več, 11 evrov na uro.

Nekdanji glavni vrtnar Jack Stooks je za The Post povedal:

»Svet vrtnarstva je znan po nizkih plačah. Sam sem po 20. letih zapustil Highgrove. Imel sem operacijo hrbta in izkusil izgorelost. Stvari so spremenile, odkar je vrt prevzela fundacija, in to je bil zame pravi trenutek za odhod.«

Konec leta 2023 se je eden izmed zaposlenih pritožil, da je osebja premalo, je preobremenjeno in je stalno primorano izpolnjevati kraljeve visoke zahteve.

Pritožba je navajala tudi, da je več zaposlenih zaradi vse obsežnejših nalog utrpelo fizične poškodbe, morala med njimi je bila najnižja v zgodovini posesti.

Kraljeve zahteve, opombe in rdeče črnilo

Kralj naj bi med jutranjimi sprehodi po vrtovih podajal številna natančna navodila, ki naj bi jih zaposleni izpolnili v najkrajšem možnem času.

Svoje zapiske naj bi pisal z debelim rdečim svinčnikom in vanje vključeval čustveno obarvane, zelo specifične opombe.

Poleg tega naj bi kralj popravljal slovnične napake v poročilih zaposlenih in zahteval, da ga vedno nagovarjajo z »vaše veličanstvo«.

Eden izmed vrtnarjev je povedal: »Je jezen, nepotrpežljiv, brez vsakršne vljudnosti. Vrelo je tik pod površjem.«

Notranja preiskava in priporočila

Fundacija kralja Karla je zaradi številnih pritožb za preiskavo najela neodvisno kadrovsko svetovalno podjetje WorkNest, ki je ugotovilo pomanjkanje osebja, slabo upravljanje in zaključilo, da so nizke plače eden ključnih razlogov za odhode ter težave pri zaposlovanju.

Med priporočili, podanimi na osnovi dognanj, so bila usposabljanja za vse vodje, psihološka podpora in svetovanje za zaposlene ter usklajevanje plač.

Kritike na račun direktorja in odziv nekdanjega vrtnarja

Eden od ključnih svetovalcev kralja, izvršni direktor Highgrova Constantine »Costa« Innemée, naj bi bil omenjen v pritožbah kot oseba, ki je zaposlene silila, naj postavljajo kraljeve zahteve pred svoje strokovno mnenje.

Če je kralj denimo želel, da se določena rastlina prestavi, čeprav bi s tem verjetno odmrla, je Innemée zahteval, da se ukaz ne glede na vse izpolni.

Kljub temu nekdanji vrtnar Stooks meni, da kritike na račun kralja Karla niso povsem poštene:

»Mislim, da to ne bi smelo biti usmerjeno neposredno nanj. On le nadzoruje fundacijo, ki vodi vrt. Če so ga vodili napačno, to ni njegova neposredna krivda. Verjamem, da bo sedaj, ko ve za težave, ukrepal.«

Uradni odziv Fundacije kralja Karla

Fundacija je za The Post izjavila: »Zelo resno jemljemo dobrobit zaposlenih. Prizadevamo si biti vzoren delodajalec in smo ponosni na visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih, ki jo beležimo vsako leto.

Stopnja odhodov zaposlenih je pod nacionalnim povprečjem, prav tako število uradnih pritožb. Plače vrtnarske ekipe redno usklajujemo s priporočili Združenja profesionalnih vrtnarjev.«

Fundacija še dodaja, da je po prevzemu upravljanja vrtov leta 2022 podvojila poslovni dobiček, vzpostavila izobraževalni center za tradicionalne rokodelske veščine in da število obiskovalcev vsako leto presega 40.000.