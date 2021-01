Niti družinskemu psu se ne sme več približati

Junija, ko je velik del sveta obstal, ljudje pa so bili z družinami zaprti med štiri stene, je počilo. Drobna hollywoodska igralka Christina Ricci se je zaradi družinskega nasilja obrnila na policijo, sodnika nemudoma zaprosila za začasno zaščito pred možem Jamesom Heerdegenom in jo po hitrem postopku tudi dobila. A čeprav je posredovanje policije tedaj postavilo na laž zvezdničino domnevno družinsko idilo, so podrobnosti ostale skrite. Do zdaj, ko je igralka, ki je tudi že zagnala ločitveno kolesje, zaprosila za prepoved približevanja. Sodni spisi, zaradi katerih se Heerdergen svoji odtujeni ženi ne sme več približati na manj kot 90 metrov, namreč razkrivajo zgodbo dolgoletne telesne in čustvene zlorabe, še toliko bolj boleče, ker se je marsikaj odvijalo kar vpričo njunega danes šestletnega sina Freddieja. Skrila vse nože Kaj se v resnici dogaja za zaprtimi vrati doma, je zunanjim opazovalcem uganka. To je še dodatno potrdila zgodba ljubke igralke, katere zakonsko življenje je do lanskega poletja navzven delovalo idilično, a v resnici naj bi se Christina začela zavedati, da ima njen mož tudi temačnejšo plat, že med nosečnostjo. Torej že v prvem letu zakona. »Tedaj sem začela dobivati občutek, da sem povsem izolirana,« v sodnih spisih donijo njene besede, ki pa dobijo grozljiv prizvok, ko je začela opisovati telesno nasilje, ki se je stopnjevalo pretekli dve leti. Med prvimi incidenti, ko se je začela bati, da bi lahko bilo celo ogroženo njeno življenje, je bil družinski dopust na Novi Zelandiji. »Tedaj se mi je prvič zazdelo, da bi me lahko ubil. Dejal mi je, da se mu bom zasmilila le, če bi me kdo razkosal na majhne koščke. Tisto noč sem skrila vse nože v hiši, s Freddiejem pa sva spala v ločeni, zaklenjeni sobi. Ni me bilo strah le zame, pač pa tudi za sina.« Nato pa jo je James decembra tistega istega leta 2019 še močno pretepel, pljunil vanjo in obenem spuščal zvoke prašičjega kruljenja, kar je bila točka preloma, ko je spoznala, da se mora ločiti. A ji je uspelo s tem dejstvom zgolj soočiti moža, saj je razmah pandemije ustavil njene ločitvene načrte, zaradi česar se je zvezdnica znašla zaprta v hiši z moškim, ki jo je »čustveno in telesno zlorabljal ter je povrhu zdaj tudi vedel, da želim končati zakon«. Kar je pomenilo pekel na zemlji. »Osredotočen je bil le na to, da me kaznuje in terorizira 24 ur na dan. Niti spati si nisem več upala.« In tedaj je počasi prišel 2. junij, dan prvega vrelišča, ko je želela poklicati policijo. »Medtem ko sem poskušala odtipkati številko, me je lovil in mi hotel izpuliti telefon. Ujel me je za zapestje ter zvlekel iz hiše. Pahnil me je v zunanje ognjišče na vrtu,« se spominja Christina, ki pa ji na ta dan niso ostale le podobe v glavi, pač pa tudi povsem vidne sledi. Ureznine, modrice, kolk jo boli še danes. Od tega brutalnega soočenja pa so se morali nato odvrteti le trije tedni, pisal se je 25. junij, ko je vnovič in dokončno počilo. »Vse jutro mi je sledil in tulil name, pljuval je vame, proti meni zalučal kavno mizico in stol,« vse vpričo sina. A tedaj ji je uspelo poklicati policijo, sodišče pa ji je tudi odobrilo zaščito pred nasilnim možem. Zahteva družinske posnetke Pol leta se je odvrtelo, odkar je zagnala ločitveno kolesje. Tega pa James očitno ni najbolje sprejel, sploh ko mu je prišlo na ušesa, da njegova odtujena žena precej časa preživlja s prijateljem. To naj bi precej razburkalo njegova čustva, ventil pa je našel v pisanju vse bolj sovražno obarvanih sporočil Christini, v katerih naj bi ji grozil, da bo očrnil njen ugled in, še huje, da bo ugrabil Freddieja. V luči tega je zvezdnica zaprosila za prepoved približevanja, njena odvetnica pa je igralkine besede podkrepila s fotografijami modric in ureznin, ki jih je njena varovanka dobila v zakonu.



Sodnik je Jamesu prepovedal približevanje Christini na manj kot 90 metrov, prepovedal mu je tudi obiske sina, še celo blizu družinskega psa ne sme priti. Vprašanje pa je, ali je odobril tudi njeno prošnjo, da ji mora bivši vrniti vse njene in družinske posnetke – da jih ne bi prodal medijem – in naj Heerdegena napoti na 52 tednov dolg tečaj za družinske nasilneže.

