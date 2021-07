Niti centa zapuščine, ker je nezakonski

Damien je hvaležen, da ima ljubezen materine družine. FOTO: osebni arhiv

Pred smrtjo je želel narediti tako, da bo prav. FOTO: Chris Jackson/Getty Images

Umrl je v prepričanju, da bo za njegova otroka poskrbljeno. Zdaj pa je njegova lastna družina to poslednjo željo in voljo poteptala.

Večino mladosti je odraščal brez biološkega očeta. Igralkaje edinca vzgajala kot samohranilka, njegov oče, poslovnež, ji je namreč že na začetku nosečnosti dejal, da otrok ni njegov in da ne bo videl niti beliča njegovega večmilijonskega premoženja, kajti ko sta pred 20 leti spočela, nista bila v resnem razmerju.Bila sta zgolj ljubimca. In čeprav je test očetovstva pokazal, da se po fantu zares pretaka njegova kri, to Stevenovega stališča ni spremenilo. Otroka ni priznal, podobno kot ni priznal hčerke, ki se mu je rodila iz podobno bežnega razmerja s tenisačico. A še preden je Steven lani poleti z balkona skočil v smrt, se je v njem nekaj premaknilo, z otrokoma je poskušal navezati stik. Damien je prvi telefonski klic biološkega očeta dobil na svoj 18. rojstni dan, aprila lani, Steven pa je spremenil tudi oporoko, odločen, da za Damiena in Kiro finančno poskrbi.A čeprav je v oporoki črno na belem zapisal, da si 250 milijonov premoženja razdelita nezakonska otroka, ne bosta videla niti centa. Njun ded, Stevenov oče, je namreč na sodišču dosegel, da denar družine, tako Stevenovo premoženje kot družinski denarni sklad, dobita le Stevenova nečaka. Razlog? Kira in Damien sta nezakonska, medtem ko je Stevenova sestrasvojo otroka rodila v zakonski zvezi.Prava sodna žajfnica se je začela že pred dvema letoma. Milijarderje tedaj na sodišču zahteval, da se Damiena in Kiro izloči iz sklada za vnuke, ki ga je ustanovil pred 40 leti, kar je spodbudilo Elizabeth in Liso, da sta združili svoje moči. Zahtevo sta izpodbijali in zmagali. »Upravičena sta do dela premoženja očetove družine,« je poleti 2019 presodil sodnik. A zadovoljstvo samohranilk je bilo kratkotrajno, danes 90-letni milijarder se je na to sodniško odločitev pritožil le nekaj mesecev po sinovem samomoru in zdaj slavil zmago. Ves družinski denar, tudi sinovo premoženje, lahko med vnuke razdeli, kot želi in kot se mu zdi primerno, je zadnja sodnikova beseda, ki je Hurleyjevo pustila brez besed.»Steven se je pred svojo smrtjo boril z vsemi močmi, da bi bila Damien in Kira priznana kot njegova otroka, večkrat mi je dejal, kako pomembno je to zanj. Zato je bil po prvi sodniški odločitvi, da sta njegova otoka v očeh zakona enako pomembna kot otroka njegove sestre, presrečen in vzhičen. Umrl je v prepričanju, da bo zanju poskrbljeno. Zdaj pa je njegova lastna družina to njegovo poslednjo željo in voljo poteptala,« se je odzvala Hurleyjeva.V manjšo uteho ji je le to, da je Steven zdaj mrtev in zato tega ne more vedeti. Podobno se je odzvala tudi Lisa in poudarila, da kot mama nikakor ne more doumeti, da Peter dela drugače, kot je želel pokojni sin. »Pustimo pravno plat. Ta razsodba Damienu in Kiri govori, da ju njun dedek ne mara, da zanju niti vedeti noče, in to le zato, ker njuni materi nista bili poročeni z njegovim sinom.« Elizabeth Hurley je še dodala, da ji je Steven dejal, da je v življenju najbolj obžaloval, ker ni bil prisoten v življenju svojih otrok. Četudi ju dolga leta uradno ni želel priznati, je za oba vse od rojstva na skrivaj plačeval preživnino.