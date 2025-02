Niso jih ujeli! Zvezdniki razkrivajo najbolj drzne kraje, kjer so bili intimni

Skozi leta je že veliko slavnih odkrito spregovorilo o tem, kaj vse se dogaja, ko pridejo v posteljo – ali izven nje. Mnogi so bili iskreni tudi o svojem ljubezenskem življenju na precej javnih mestih.

Kljub tveganju, da bi jih ujeli, se te zvezde očitno ne obremenjujejo preveč.

»Poredni« skupinski seks na prostem

46-letna britanska starleta Katie Price, mati petih otrok, je znana po tem, da rada deli intimne podrobnosti. Leta 2023 je v svojem podkastu priznala, da je imela skupinski seks na prostem. Odpeljala se je do doline v bližini Brightona, kjer je skupaj s svojim takratnim fantom seksala v avtomobilu, medtem ko je bil zraven še en par. »Zdelo se nam je zabavno. Če bi nas ujeli, bi bili v velikih težavah,« je povedala.

Seks v kopalnici

41-letna komičarka Katherine Ryan je v svoji novi TV-oddaji Parental Guidance priznala, da se je njeno spolno življenje z možem Bobbyjem Kootstro precej izboljšalo, ko je dobila svoj prvi avto. Medtem ko je Katherine sebe opisala kot »zadržano«, je njen mož priznal, da sta bila intimna tudi v kopalnici. »Spominja me na najstniška leta, ko sva se skrivala pred starši in policijo. Seksala sva v šotorih, grmovju in na plaži,« je še povedala.

»Ko sem se še drogiral, sem izgubil vse zadržke.« FOTO: Mario Anzuoni Reuters

V zasebni loži med koncertom

Pevka Sinitta, 61, je priznala, da sta s takratnim fantom, igralcem Bradom Pittom, seksala v zasebni loži v slavni londonski koncertni dvorani Royal Albert Hall - in to kar med koncertom. Par so sicer ujeli, saj sta bila »preveč glasna«.

Aretacija na plaži

Zvezdnica resničnostnega šova Love Island Olivia Attwood je leta 2018 razkrila, da so jo aretirali zaradi seksa na plaži na Portugalskem. Olivia je dogodek opisala kot skrajno neprijeten, saj so jo s tem razkrili na televiziji.

Ljubezen na prostem

51-letni pevec Robbie Williams je nekoč priznal: »Ko sem se še drogiral, sem izgubil vse zadržke. Seksal sem na vlakih, letalih in v vinskih barih ter na številnih parkiriščih.«

Khloé je seksala v premikajočem se avtu, a v tem ni uživala. FOTO: Ruba

Med renesančnimi mojstrovinami

Kim Kardashian je priznala, da sta s takratnim možem Kanyejem Westom spočela svojega prvega otroka v Firencah, »med renesančnimi mojstrovinami«. Poleg tega je Kim priznala, da je seksala še na letalu ter v javnem kinu.

Zabava v telovadnici

Kourtney Kardashian je s takratnim partnerjem Scottom Disickom seksala v toaleti revije Glamour in tudi v telovadnici. »To mogoče ni značilno zame, ampak zakaj pa ne?« je komentirala.

Seks v avtu

Tudi Khloé Kardashian je priznala, da je seksala v premikajočem se avtu, a ob tem opozorila: »Ne počnite tega sami. Je neprijetno in boleče za kolena. Meni ni bilo vredno.«

Incident na letalu

32-letna manekenka Cara Delevingne je priznala, da je že večkrat seksala na letalu, vendar so jo vedno ujeli. »Nekoč sem seksala na sedežu in neki moški naju je opazoval. Stevardesi sva se pritožila, naj mu reče, naj naju neha gledati.«