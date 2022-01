Nirvanin dojenček brez odškodnine

Njegova tožba je absurdna, so od vsega začetka vpili obtoženi, nazadnje se je z njimi strinjal tudi sodnik. Spencer Elden, ki vztraja, da je bil žrtev otroškega spolnega nadlegovanja, s tem ko so ga golega uvrstili na naslovnico kultne plošče zasedbe Nirvana, nikakor ni upravičen do odškodnine, odvetniki upraviteljev zapuščine grunge skupine pa so ga okrcali, da se je tri desetletja celo okoriščal z zvezdniškim statusom.

Gre seveda za podobo golega dojenčka, ki pod vodno gladino lovi dolarski bankovec na trnku, naslovnica pa se je zapisala v glasbeno zgodovino kot ena najbolj ikoničnih, ne nazadnje krasi ploščo Nevermind, eno najbolj opevanih vseh časov. Elden je pozneje, sicer v kopalkah, večkrat podobno poziral, tudi ob 15. in 20. obletnici albuma, napis Nevermind si je celo ponosno vtetoviral na prsi, zato je mnoge presenetilo, ko je lani, ob 30-letnici plošče, sklenil tožiti člana Nirvane Davida Grohla in Krista Novoselica, vdovo Kurta Cobaina Courtney Love ter fotografa oziroma avtorja domnevno sporne naslovnice Kirka Weddla in še nekatera podjetja, ki so sodelovala pri distribuciji plošče; od vsakega domnevno odgovornega je zahteval slabih 130.000 evrov odškodnine.

Vztrajal je, da so njegovi starši privolili le v fotografiranje, pogodbe, s katero bi dovoljevali uporabo slik z otrokovim vidnim spolovilom za komercialne namene, pa niso podpisali.

Elden je vztrajal, da mu je naslovnica povzročila čustveno stisko ter mu onemogočila pridobitev izobrazbe in službe ter mu nasploh zagrenila življenje. Odvetniki naštetih so takoj skočili na noge, češ da so njegove navedbe o domnevni zlorabi in posledicah absurdne, ne nazadnje se je junak s fotografije dolga leta javno hvalil s svojo vlogo pri uspehu plošče Nevermind, ki so jo prodali v več kot 30 milijonov izvodih.