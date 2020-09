Nino Morić zapustil sin: bivšemu očita, da ga samo izkorišča

Čeprav sta se razšla pred 13 leti,inznova polnita strani rumenih medijev. Zagrebška manekenka, ki živi v Milanu, je obtožila italijanskega paparaca, da izkorišča njunega 18-letnegain ga ima za »bankomat«.»Nočna mora. Želela sem si s sinom na oddih, a njegov oče zdaj uporablja njegove fotografije za reklamo restavracijam. Carlos ima 18 let. A se bo kdaj ta grozljivka končala? Fabrizio, ali imaš sploh rad svojega sina?« je Nina zapisala na družabnih omrežjih in kmalu je sledil njegov odgovor.»Nina trenutno ni dobro. V življenju je šla skozi pekel. Naša vrata so ji vedno odprta, da ji pomagamo. V tem trenutku pa ni sposobna treznega razmišljanja,« je rekel Fabrizio, ko je gostoval v neki oddaji na italijanski televiziji.Kmalu se je na njegovo izjavo odzvala Nina in mu očitala, da je v življenju propadel, zato naj ne dela istih napak s svojim sinom. »Uživata, ko se igrata in krivdo prelagata na druge. Vajin cilj je, da zmagata, jaz pa izgubim,« je dejala Nina, ki nikakor ne more sprejeti, da je sin zapustil dom in se preselil k očetu.Preden se je javno začela prepirati s Fabriziem, se je na družabnih omrežjih prepirala še s sinom, ki jo je razočaral s homofobno izjavo. »Sram te naj bo, Carlos. Ne morem ti povedati, kako zelo sram me je in kako sem razočarana zaradi tebe,« je zapisala.Vse skupaj je komentiral tudi ugledni hrvaški psihiater, ki je sicer Ninin stric. »Njena situacija je stabilna. Fabrizio na trenutke pride k sebi, a je nepredvidljiv. Carlos Mario je krasen fant in z Nino sta v dobrih odnosih. Moral bi priti k nam na oddih, a to zaradi pandemije koronavirusa ni mogoče.«Kako je mogoče, da se po trinajstih letih razhoda še vedno prepirata na družabnih omrežjih? »Oba sta javni osebnosti. Tekmujeta v tem, kdo je bolj znan, kdo je bolj pomemben. Pomembno je imeti denar, biti slaven in lep. To je ta psihologija 'od nosa do spodnjic'. Nos je simbol kokaina, spodnje hlačke predstavljajo seks. Pomembno je, da nekoga zanimaš, da nekomu pripadaš. A to je neumnost,« je še dejal in dodal, da Nina in Fabrizio živita za slavo.