Nima sreče: princa Harryja zavrnil še sodnik

Potem ko je ameriška agencija, ki se ukvarja s prodajo fotografij, zavrnila zahtevo odvetnikov zakoncev Sussex, naj jima izročijo fotografije, posnete med divjim zasledovanjem po ulicah New Yorka, je princ Harry doživel nov udarec, tokrat na londonskem sodišču. To je namreč odločilo, da njegova zahteva, naj britansko notranje ministrstvo po plačilu poskrbi za njegovo varovanje med obiskom Velike Britanije, ni bila upravičena in je tožbo zavrglo.

Oseba lahko plača varnostniku, ki dela v družbi za zasebno varovanje, ne pa tistemu v javni službi.

Pisali smo že, da je vojvoda Susseški na sodišče vložil tožbo zoper omenjeno ministrstvo, pod okrilje katerega spada policija, ker so mu varovanje odrekli. Njegovi odvetniki so poskušali sodnika na predobravnavnem naroku prejšnji teden prepričati, da bi Harryju metropolitanska policija morala priskrbeti varovanje, saj da je v zakonu iz leta 1996 navedeno, da lahko »šef policije javnim osebam, ki za to zaprosijo, po plačilu omogoči posebne policijske storitve«. A se s tem niso strinjali ne zagovorniki tožene stranke ne sodnik.

Za Susseškima so težki dnevi. FOTO: Peter Nicholls, Reuters

»Z odločitvijo vlade in notranjega ministrstva, da se princu Harryju ne dovoli najeti policistov na svoje stroške, ni nič narobe, menim, da je povsem razumna in logična. Oseba lahko plača varnostniku, ki dela v družbi za zasebno varovanje, ne pa tistemu v javni službi. S tem je okrnjeno delo policije, predvsem pa je to nepošteno do drugih, manj premožnih posameznikov, ki bi tovrstne storitve potrebovali ali želeli, pa si jih ne bi mogli privoščiti,« je v obrazložitvi odločitve, da tožbo zavrne, med drugim zapisal sodnik Martin Chamberlain.