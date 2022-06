Nikolina Pišek v šoku, po izvidu obdukcije neprestano joče

Po izvidu obdukcije in toksikološki analizi telesnih tekočin Vidoja Ristovića je njegova vdova, sicer znana voditeljica Nikolina Pišek, v šoku. Kurir poroča, da je za izvid izvedela od novinarja in da je postala povsem drugačna oseba.

»Vest, da je Vidoje umrl, in okoliščine njegove smrti so Nikolino najprej tako šokirale, da ni vedela, kje je,« poročajo mediji. Pogreb in vse dogodke, povezane z njim, naj bi doživljala kot neko norost, počutila naj bi se kot druga oseba. »Mnogi so komentirali, da ni videti kot klasična vdova, a žalost je nosila v sebi in na dostojanstven način, takšna pač je vedno bila. Ko so se poslovili od njega, se je vrnila v Zagreb in takrat je vse skupaj prišlo za njo. Čeprav ji je hči v veliko uteho in ji veliko pomeni, da je ob njej, je zelo žalostna. Neprestano joče in gleda skupne fotografije. Ti spomini ji res veliko pomenijo. Najtežji pa je občutek, da se zdaj nima na koga nasloniti,« povzema besede vira blizu voditeljice Kurir.

Nikolina in Vidoje. FOTO: Luka Stanzl, Pixsell

Njeni prijatelji so še razkrili, da si ves čas ogleduje fotografije in posnetke s pogreba. Vse skupaj naj bi jo tako prizadelo, da je celo opustila vsa dela v zagrebški vili. »Trenutno ji ni do tega in se ne more ukvarjati s tem. Nič več zanjo ni pomembno, zdaj ko nima več Vidoja,« še povedo.

Nesrečni Vidoje je umrl popolnoma nepričakovano, na masažni mizi. Obdukcija in toksikološka analiza sta razkrili, da je umrl zaradi vnetja srčne mišice, povzročitelj naj bi bil virus. Izkazalo se je tudi, da je bil močno alkoholiziran in pod vplivom zdravil oziroma pomirjeval, a ne v takšni količini, da bi lahko povzročila smrt.