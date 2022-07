Javnost razdeljena: Nikolina Pišek pred 40 dnevi pokopala moža, pa je slekla črnino

Nekaj ​​več kot 40 dni je minilo, odkar je Nikolini Pišek preminil 44-letni mož Vidoje Ristović, umetnostni zgodovinar, Nikolina pa je že slekla črnino. Oglasila se je na instagramu in razkrila, kako se počuti. Nosila je roza obleko in rože na glavi.

»Tako sem se odločila, da se bom od zdaj naprej počutila! Vem, da bodo vzponi in padci, težki trenutki, bolečina, pa tudi veselje ... Življenje teče. Vem, kdo si ne bi želel, da bi bila zaprta doma v žalosti in v pasti vdajanja v usodo, in vem, kdo ne bi želel, da utihnem. Predana sem temu, da bom vse življenje borec za tiste, ki si to zaslužijo. In vem, da bi moj mož to blagoslovil ... Sem tu, opora in skala, kadar je treba, ob katero se razbijejo vse slabe misli in nameni. Resnica je prava vrednost. Pogosto bolj nenavadna od fikcije, a to je zato, ker se fikcija drži verjetnosti; resnica ne. Ponavljanje ne spremeni laži v resnico, včasih pozabimo na to ... Vračam se v življenje. Vidimo se kmalu spet!«

Nikolina Pišek danes. FOTO: Instagram

Poleg bolečine zaradi izgube moža, prepira okoli dediščine s tastom Mišo Grofom, se Nikolina spopada tudi s finančnimi težavami. Njena objava je razdelila hrvaško javnost, eni so ji čestitali, drugi pa zgroženi zapisali, da se Vidoje ni niti dobro ohladil, ona pa je že pred kamerami z rožami v laseh.

Nikolina Pišek se je pred devetimi leti po poroki z umetnostnim zgodovinarjem Vidojem Ristovićem popolnoma posvetila družini. Že leta ni delala kot voditeljica, zdaj pa se menda želi vrniti v ta poklic. Kot piše 24sata.hr, Piškova aktivno išče službo na televiziji, pogajanja za mesto na malih zaslonih so v teku, kar jo veseli. Ker se je zaradi hipoteke na hišo v Zagrebu znašla v finančnih težavah, se je odločila vzeti stvari v svoje roke in služiti, kot je pred poroko.