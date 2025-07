Nikola Jokić šokiral svet: je po nesreči razkril, da zapušča NBA?! (VIDEO)

Eden najboljših košarkarjev na svetu Nikola Jokić se trenutno mudi na Kitajskem, kjer promovira športne artikle znamke, katere obraz je, med službenimi obveznostmi pa najde seveda čas tudi za počitek. Tako so ga denimo opazili na košarkarskem igrišču, kjer je z bratom metal na koš, družil se je s pandami, celo učil se je kitajščine.

Po družabnih omrežjih pa je zaokrožil videoposnetek, ki je šokiral ne le njegove oboževalce po vseh koncih sveta, ampak ljubitelje košarke na sploh. V videu je mogoče videti Jokića, ki si ogleduje posnetek mladega kitajskega košarkarskega upa Janga Hansena, ki pove, da je prav Jokić njegov veliki idol ter da bi bil izredno vesel njegove fotografije z avtogramom.

»Dober je. Vesel sem, da me ne bo več v NBA ligi, ko bo čez dve leti dosegel vrh pripravljenosti,« pa je na to odgovoril Nikola Jokić ter povzročil pravo evforijo. Tridesetletnik se je sicer na koncu zavedel, da se je z izjavo najbrž spravil v težave in se poskušal izmotati, a bilo je prepozno.

Nikola Jokić ima sicer že nekaj časa težave s svojim klubom Denver Nuggets, govorilo se je tudi že, da bi zamenjali, kot se je to zgodilo našemu najboljšemu košarkarju in Jokićevemu prijatelju Luki Dončiću. No, Jokić bo v ameriški profesionalni košarkarski ligi zagotovo ostal še dve leti, za toliko časa ima namreč sklenjeno pogodbo, ali bo po tem najmočnejšo ligo na svetu tudi res zapustil, pa bo pokazal čas.