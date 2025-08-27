Nikogaršnje dekle se oglaša iz groba, a Trumpa ni obtožila spolne ­zlorabe

Ameriška založba Knopf, podružnica­ Penguin Random Housa, je napovedala, da bo oktobra izšla avtobiografija­ Virginie Giuffre, najbolj znane žrtve Jeffreyja Epsteina. Javnost jo je spoznala, ko je obtožila Epsteina, da jo je imel na začetku 21. stoletja za svojevrstno spolno sužnjo in jo prisilil v spolne odnose s številnimi bogatimi in vplivnimi moškimi. Epstein je leta 2019 v sumljivih okoliščinah umrl v priporu v New Yorku, kjer ga je čakalo sojenje zaradi trgovine z ljudmi, predvsem z mladimi dekleti, v spolne namene.

Virginia Giuffre (desno) je javno obtožila zloglasnega pedofila. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Knjiga se bo imenovala Nikogaršnje dekle. FOTO: Knopf

Ko je v prejšnjem desetletju vzplamtela afera Epstein, je Američanka Virginia Giuffre že leta živela v Avstraliji, kjer si je ustvarila družino. Vendar se je odločila, da bo spregovorila o tem, kako sta z njo od 17. leta naprej ravnala Epstein in njegova sodelavka, zvodnica mladih deklet, Ghislaine Maxwell; ta zaradi sodelovanja pri srh vzbujajočih spolnih rabotah v Teksasu prestaja 20-letno zaporno kazen.

21. oktobra naj bi izšla knjiga.

Največ pozornosti je vzbudila trditev, da jo je leta 2001 mladoletno med drugimi trikrat posilil tudi sin tedanje britanske kraljice Elizabete II. in brat sedanjega kralja Karla III. princ Andrew. Princa je tožila, vendar sta se leta 2022 zunajsodno poravnala za nerazkrito vsoto denarja, domnevno za približno 14 milijonov evrov, del denarja je šel tudi v njeno fundacijo za žrtve trgovine z ljudmi v spolne namene. Očitno je bilo javne pozornosti preveč in Virginia Giuffre je spomladi letos na kmetiji v zahodni Avstraliji, kjer je živela, naredila samomor. Stara je bila 41 let.

Štiristo strani

Založba Knopf je napovedala, da bodo ­njeno 400-stransko avtobiografijo Nobody's Girl: A Memoir of Surviving ­Abuse and Fighting for Justice (kar bi lahko prevedli kot Nikogaršnje dekle: ­spomini na preživetje zlorabe in boj za pravico) izdali 21. oktobra. Pravijo, da gre za ­neprizanesljiv opis dveh let z Epsteinom in Maxwellovo, vendar tudi drugih delov ­življenja Virginie ­Giuffre, od ­spolnih zlorab v otroštvu do poznejših let, ko se ni borila samo za to, da bi primerno kaznovali njene mučitelje, ampak je tudi pomagala drugim ­žrtvam.

Jeffrey Epstein je bil sosed in prijatelj Donalda Trumpa, kar dokazujejo tudi izjave več prič in številni skupni posnetki. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Princ Andrew ni edini, ki so ga oplazile posledice afere Epstein. Z zasebnim boeingom Lolita Express je newyorški poslovnež med nepremičninami v ZDA in zasebnim otokom na Karibih ter drugam vozil tudi nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, milijarderja Billa Gatesa, igralca Kevina Spaceyja in Chrisa Tuckerja, supermanekenko Naomi Campbell ... Veliko pozornosti je vzbudilo tudi Epsteinovo prijateljevanje s sedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Moža nista samo prijateljevala, ampak sta bila tudi soseda na Floridi.

Založba je sporočila, da Virginia Giuffre v knjigi Donalda Trumpa ni obtožila spolne ­zlorabe.

Virginio Giuffre je Ghislaine Maxwell v Epsteinove mreže ujela prav na Trumpovem floridskem posestvu Mar-a-Lago, kjer je leta 2000 delala v centru za ­sproščanje. Aktualni predsednik je zatrdil, da je prekinil stike s pedofilom veliko prej, preden se je lotil politike in preden jih je prekinila večina drugih, založba pa je sporočila, da Virginia Giuffre v knjigi Trumpa ni obtožila spolne ­zlorabe.