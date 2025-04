Nihče noče k Meghan Markle

Meghan Markle, vojvodinja Susseks, se sooča z misijo nemogoče: privabiti zvezdniške goste za svoj novi podkast Izpovedi ustanoviteljice (Confessions of a Female Founder) razkriva RadarOnline.com.

Viri blizu Meghan pravijo, da je besna, ker so edini gostje, ki jih je doslej uspela prepričati, tisti, ki bi z veseljem gostovali v katerem koli podkastu:

»Poklicala je vse velike zvezde, vendar se nihče ni odzval, in odsotnost znanih imen v oddaji dviguje obrvi, predvsem njene. Mislim, živi v Kaliforniji in najboljše, kar ji je uspelo dobiti, je ženska, ki vodi aplikacijo za zmenke? Resno?

Ni Taylor Swift. Nobene Beyoncé. Celo Hailey Bieber ne. To veliko pove o njeni priljubljenosti med slavnimi. In ona ni zadovoljna s tem.«

Po besedah hollywoodskega strokovnjaka za odnose z javnostmi se je Meghan sedaj usmerila predvsem na vplivnice in direktorice zagonskih podjetij, torej na tiste, ki bi se brez pomisleka pojavile kjerkoli v medijih.

»To ni ravno zvezdniški glamur, na katerega je računala,« je komentiral strokovnjak.

Dodal je: »Pridobivanje zanimivih gostov običajno zahteva močne povezave v industriji, a ker Meghanina prizadevanja ne prinašajo rezultatov, njen ambiciozni projekt trpi zaradi pomanjkanja podpore slavnih.

Če želi oddajo spremeniti v nekaj, kar bi bilo vredno poslušati, mora obrniti tok in privabiti resnične zvezdnike. Tega se zaveda in to ji ne gre najbolje od rok.«

RadarOnline.com še razkriva, da so kritiki njeno novo oddajo raztrgali, nekateri so jo celo opisali kot nekaj, kar povzroča slabost.

Podkast je bil deležen mlačnega odziva: The Telegraph, Standard in The Guardian so mu namenili le dve zvezdici, tudi

The Times, Express in Paper, so oddajo ostro kritizirali.

Ena glavnih pripomb je bila, da so poslušalci pričakovali dragocene nasvete prve gostje, ustanoviteljice aplikacije za zmenje Bumble Whitney Wolfe Herd, a so namesto tega večino časa poslušali Meghan, ki je nenehno preusmerjala pogovor nase.