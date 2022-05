Nihče ne verjame, da ima 56 let (VIDEO)

Igralka Elizabeth Hurley (56) se je pokazala v kopalkah na soncu ob robu bazena s pogledom na morje. Ker je tudi oblikovalka kopalk, so te na posnetku verjetno iz katere od njenih kolekcij.

Elizabeth je nedavno za Daily Mail razkrila, kako skrbi za svojo postavo: »Rada delam na vrtu in pogosto sprehajam svoje pse. Ne telovadim, vendar ne morem dolgo sedeti pri miru. Pravzaprav jem veliko, a zelo malo predelane hrane, in ne pijem veliko alkohola. Trudim se jesti veliko zelenjave in nikoli ne jem med obroki. Moja slabost je arašidovo maslo – če je v hiši, bom vtaknila prst v kozarec vsakič, ko bom šla mimo.«