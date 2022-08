Nicole Scherzinger: v sedmih mesecih obredla 14 držav (FOTO)

Po dveh pandemskih letih, med katerima se je življenje tako rekoč ustavilo, je Nicole Scherzinger očitno odločena, da nadoknadi prav vse, kar je pogrešala. V prvi vrsti odkrivanje vselej novih kotičkov sveta, ki je bilo za lepotico skoraj tako pomembno kot dihanje. Preden je svet obstal, si je namreč privoščila kar šest počitnic na različnih koncih sveta na leto, nato pa je bila nenadoma priklenjena med stene svojega doma. Zato je zdaj, s sproščenimi covidnimi omejitvami, prestavila v najvišjo prestavo in v prvih sedmih mesecih letošnjega leta v svoje popotniške anale dodala že kar 14 lokacij z vsega sveta.

Osem let je bila v turbulentnem razmerju s formulskim dirkačem Lewisom Hamiltonom. FOTO: Tim Chong, Reuters Pictures

Vsekakor si želim otroka, že od nekdaj si želim imeti svojo družino.

Zadel terno

Ima srečo. Kot članica ene najbolje prodajanih dekliških glasbenih skupin Pussycat Dolls, ki je presedlala tudi na televizijo in filme, ima več kot dovolj globok žep, da si uresniči vse popotniške želje. Začela je že v božičnem času, ko sta s srčnim izvoljencem Thomom Evansom obiskala njeno družino, takoj po skoku v letošnje leto pa sta se podala še v planinski objem ameriškega gorovja Great Smoky Mountains. Izpustila ni niti nekoliko bolj eksotičnih destinacij, saj se je med drugim letos že prepustila toplemu soncu Mehike, Havajev in vedno razposajene Ibize.

Lepotica se trenutno hladi v avstrijskih jezerih. FOTO: Osebni arhiv

6 držav na leto je povprečno obiskala pred pandemijo.

Potni list je pokazala tudi že v Švici, na Portugalskem in v Grčiji, trenutno pa se zadržuje v osvežilnem hladu avstrijskih jezer. A četudi je nedvomno povsod našla kaj, kar jo je očaralo, pa ji bo verjetno kot najlepši v spominu ostal obisk grškega Mikonosa. Tam je postavni ragbist, s katerim sta se zaljubila predlani in ga je zvezdnica opisala kot moškega svojih sanj, namreč padel na koleno in jo prosil, naj bo za vedno njegova. Od nekdaj je poln slavospevov za Nicole, zato je bila zaroka le vprašanje časa. »Z njo sem zadel terno. Z njo je vedno zabavno, sproščena je, čudovita, preprosto dih jemajoča v vseh pogledih.«

Na Mikonosu mu je obljubila, da se bo z njim postarala. FOTO: Osebni arhiv

Zaljubljencema bodo v kratkem torej zadoneli poročni zvonovi, a izmenjava zaobljub ni edini veliki korak, s katerim bosta spremenila svoji življenji. Že nekaj časa naj bi se namreč pogovarjala o otrocih, Evans pa je menda že začel jemati različne prehranske in druge dodatke, ki bi povečali moč njegovih plavalcev. »Vsekakor si želim otroka, že od nekdaj si želim imeti svojo družino,« je po le nekaj mesecih romance dejala Nicole, z ljubljenim naj bi se o tem pogovarjala vse pogosteje. Kako tudi ne, ko pa sta prepričana, da sta drug v drugem našla svojo drugo polovico. »Pravi blagoslov je, da sem končno v normalnem, zdravem odnosu. Thom je moj najboljši prijatelj, moj partner v zločinu.«