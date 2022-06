Nicole Kidman upihnila 55. svečko

Med številnimi zvezdniki, ki so v minulih dneh upihnili rojstnodnevno svečko, je tudi oskarjevka Nicole Kidman. Hollywoodska igralka avstralskega rodu je pred dnevi proslavila 55. rojstni dan, čestitke iz sveta zabave pa kar dežujejo.

Priljubljeni par

Izkazal se je tudi njen mož in country glasbenik Keith Urban, ki je izbranki voščil s prisrčno fotografijo, ki so jo oboževalci seveda pospremili z navdušenjem; zakonca, ki sta ljubezen kronala tudi s hčerkama, 13-letno Sunday Rose in 11-letno Faith Margaret, veljata za enega najbolj priljubljenih parov v svetu zabavništva, svojo srečo rada delita tudi s svetom prek družabnih omrežij. Oskarjevka je nedavno možu navdušeno ploskala tudi med koncertom v njunem domačem Nashvillu, Urban je ženo povabil na oder, kjer sta skupaj nagovorila številno občinstvo, rojstni dan pa je, po pričakovanjih, proslavila v krogu najbližjih.

Mož Keith je najboljše, kar se ji je kdaj zgodilo. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Kidmanova je bila dobro desetletje poročena z megazvezdnikom Tomom Cruisom, v zakonu pa sta posvojila dva otroka, zdaj že odrasla 29-letno Bello in 27-letnega Connorja. Ob razhodu, ki je šokiral Hollywood, saj sta Nicole in Tom veljala za najbolj vroči par v tistem obdobju, je Avstralka ostala brez skrbništva nad otrokoma, čeprav o podrobnostih razveze ni nikoli razpravljala, v molk se je ovil tudi Cruise, a javnost je glasno ugibala, da je imela prste vmes vplivna scientološka doktrina, ki jo zvezdnik globoko spoštuje in ji vdano sledi. Kariera Kidmanove se je po ločitvi razcvetela, življenje pa ji je prineslo tudi novo priložnost v ljubezni. Z novozelandsko-avstralskim grammyjevcem Keithom sta dahnila usodni da leta 2006 in od takrat uživata v zakonski ter družinski sreči. Kot je Nicole večkrat poudarila, je Keith najboljše, kar se ji je zgodilo v življenju, njuna zveza pa je že od začetka nadvse zrela, verjetno zato, ker sta se spoznala, ko nista bila več v najmlajših letih, je še pojasnila.

Medtem ko mož veselo nastopa na odrih, se polno zaposlena Nicole, ena najuspešnejših igralk svoje generacije, pripravlja na nove vloge, med drugim bo v kratkem začela snemanje trilerja o na videz popolnem življenju gospodinje, ki začne dvomiti o moževi zvestobi, na svoji poti raziskovanja pa odkrije sopotnikovo vzporedno življenje.