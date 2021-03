Nicolas Cage gre še petič pred oltar

Pred kakšnim letom je na Japonskem spoznal svojo bodočo ženo. FOTO: Lam Yik Fei/Getty Images

Z Alice Kim sta še vedno dobra prijatelja, prišla je tudi na njegovo peto poroko. FOTO: Francois Durand/Getty Images

Črn prstan

4

​leta je nevesta mlajša od igralčevega najstarejšega sina Westona.

Igralec je bil poročen že štirikrat. Med letoma 1995 in 2001 s Patricio Arquette, 2004. je po dveh letih odklenkalo njegovemu zakonu z Liso Marie Presley, z Alice Kim, ki mu je povila Kal-Ela, sta se ljubila 12 let, do leta 2016. Z Eriko je bil poročen vsega štiri dni. V razmerju s Christino Fulton pa je dobil prvorojenca Westona.

Njegov zadnji zakon se je začel in končal precej klavrno v vsega štirih dneh. Od začetka do konca. Predlanske pomladi se jenamreč v pijanski omotici zaobljubil umetnici ličenja, ta korak pa kmalu za tem, ko se je streznil, obžaloval. Štiri dni po poroki, kje drugje kot v Las Vegasu, je že prosil za razveljavitev.Ker da v stanju, v kakršnem je bil, sploh ni razumel, v kaj se spušča, pa tudi, ker mu je nesojena žena zamolčala precej iz svoje preteklosti, med drugim, da je bila aretirana zaradi pijane vožnje in družinskega nasilja. A je vseeno iz zakonskega jarma ni odnesel tako lahko, njune poti so se razšle šele nekaj mesecev pozneje z ločitvijo in plačevanjem preživnine.Kar pa hollywoodskemu težkokategorniku ni vzelo poguma in upanja, da prava ljubezen vendar obstaja. Zato zdaj še v peto poskuša ljubezensko srečo in se je spet podal pred oltar. Tokrat s 30 let mlajšo, ki jo je spoznal pred komaj nekaj več kot enim letom. A tudi tega najslajšega prvega leta ljubezni nista preživela skupaj, temveč zaradi pandemije večinoma ločeno, vsak na svojem koncu sveta.On v ZDA, ona na domačem Japonskem. A je kljub okoliščinam spoznal, da je Riko prava zanj. Zato sta si v majhni, intimni poročni ceremoniji obljubila večnost. »Res je. In zelo sva srečna,« je veselo novico potrdil novopečeni mož.Kako in natančno kdaj so se Nicolasove poti križale z mično Japonko, ni znano, a menda naj bi se spoznala v njeni domovini. Preteklega februarja pa so mladi parček – Riko je bila za svet skrivnostna mladenka ob zvezdnikovi strani – prvič že ujeli tudi radovedni paparaci med sprehodom po neworleanškem pokopališču, kjer je zvezdnik lepotički pokazal velikansko grobnico v obliki piramide, ki si jo je pred desetletjem kupil z mislijo na svojo večnost v onstranstvu.Še teden pozneje sta se že sprehajala z roko v roki po naravoslovnem muzeju v New Yorku. S tem pa smo že zaobjeli večji del njune ljubezenske zgodbe. Vsaj tiste v živo, saj sta bila zaradi izbruha pandemije prisiljena negovati to svežo ljubezen na daljavo in s pomočjo tehnologije. In prav tako je tudi padla snubitev. »Iz New Yorka je šla nazaj na Japonsko, v Kjoto, sam pa sem se vrnil v Nevado. Videla se nisva šest mesecev! Toda skupaj sva srečna. Zato sem ji preprosto rekel, da se želim z njo poročiti. Zaročila sva se prek videoklica,« je Nicolas povedal svojemu bratuza precej nenavadno snubitev.A če je bila morda nekoliko neromantična, česa drugega od snubitve prek telefona pač ni pričakovati, pa je dal igralec nato vse od sebe, da ji dokaže resnost in globino svojih čustev. »Njena najljubša barva je črna. Zato sem dal zanjo narediti zaročni prstan iz črnega zlata in s črnim diamantom, ki sem ji ga s hitro pošto poslal na Japonsko.«Poroka, čeprav majhna, je bila preplet dveh svetov. Spoj dveh kultur in dveh ver. Ženin v črnem smokingu, nevesta v tradicionalnem, ročno narejenem poročnem kimonu iz treh plasti. Do svojega izbranca, ki jo je pod obokom zelenja in romantičnih lučk v prestižnem lasvegaškem hotelu Wynn Hotel že čakal z duhovnikom (ta je, seveda, nosil zaščitno masko), se je sprehodila od spremljavi svoje najljubše pesmi Winter Song pevke. Zaljubljenca sta si izmenjala katoliške in šintoistične poročne zaobljube, v kar sta vpletla tudi poezijoin haiku. »Po obredu je sledilo manjše slavje, na katerem sta bila tudi Cageeva bivša žena, s katero sta še vedno dobra prijatelja, in njegov sin,« je povedal zvezdnikov predstavnik.Novica o poroki je prišla na plan šele zdaj, a poročila sta se že 16. februarja. »Ta dan sta izbrala v čast ženinovemu očetu, ki se je na ta dan rodil.« Za poročno dovoljenje sta zaprosila na Rikin 26. rojstni dan, 10. januarja.