Nicki Minaj tožena zaradi zastrahovanja

Ni se pustila kupiti

Zvezdniška zakonca želita na novo spisati Kennethovo preteklost. FOTO: Osebni Arhiv

V breznu paranoje

Nicki je ljubljenemu skočila v bran. FOTO: osebni arhiv

let je bila stara ob posilstvu.

se je uspelo prebiti v elito kraljic rapa, a si je hkrati ustvarila precej manj laskavi sloves vročekrvnice, ki se zapleta v spore z raperskimi kolegicami. A če je to pomenilo izmenjavo umazanih besed, ki verjetno niso primerne za ušesa mlajših, ter je s tem škodovala zgolj lastni javni podobi, je zvezdnica zdaj prešla okvire zgolj sočnih besednih dvobojev, ob katerih si tabloidi manejo roke.Ne, v želji zaščititi moža, s katerim sta lani pozdravila otroka, je prestopila meje še dovoljenega in zaplula v vode zastraševanja, nadlegovanja in podkupovanja, s čimer je poskušala utišati, ki jo je njen dragi pred dobrega četrt stoletja posilil. Še več, poskušala je celo doseči, da bi Houghova javno preklicala svoje obtožbe, ne nazadnje je Petty štiri leta odsedel zaradi poskusa in ne izvedenega posilstva.Zvezdniški par se je znašel sredi sodne godlje. S tožbo zaradi nadlegovanja, zastrahovanja in čustvenih ter duševnih stisk ju je namreč udarila Kennethova žrtev, v prvi vrsti ker sta Nicki in Kenneth želela doseči, da bi Houghova v zameno za pol milijona ameriških dolarjev svojo obtožbo iz leta 1994 preklicala. A ker je ni bilo moč kupiti, sta se zatekla k taktiki zastraševanja. Toda Jennifer se ni dala, ne nazadnje je najhujše, kar lahko žensko doleti, že prestala, zato se je na zvezdniški par spravila s tožbo in zahtevkom za odškodnino zaradi bolečin, ki jih spet prestaja.Zgodba, ki bo dobila sodni epilog, se je začela pisati že leta 1994, ko jih je Kenneth štel 16, Jennifer pa eno leto manj. Bilo je septembra, novo šolsko leto se je ravno dobro začelo, prav pot iz šole domov pa je Kenneth izkoristil za svoj plenilski pohod. Zaskočil je vrstnico, ki je čakala na avtobus, ter jo z grožnjo z nožem prisilil do bližnje zapuščene hiše, tam jo je posilil. »Jaz sem dec in pol,« naj bi po vsiljenem spolnem odnosu govoril svojemu odsevu v ogledalu. Čeprav se je verjetno precej manj možato počutil le malce pozneje tistega dne, ko so mu predstavniki zakona že stopili na prste, saj je sprejel ponudbo tožilstva ter priznal poskus posilstva (ne pa tudi posilstvo), zaradi česar je dobra štiri leta odsedel za zapahi.Ko je odkorakal iz zapora, je bilo zanj to poglavje njegovega življenja zaključeno. Verjetno je kriminalno mladostniško preteklost kar izbrisal iz spomina, saj se lani, četudi bi se moral, sploh ni registriral kot spolni prestopnik, kar je privedlo do njegove vnovične aretacije.V nasprotju z njim pa Houghova nikoli ni mogla pozabiti na najstrašnejši dan, ko se ji je pri rosnih 15 letih življenje za vselej spremenilo. Še leta po napadu, tako piše v sodnih spisih, so jo preganjale grozne duševne stiske, vse pa je znova privrelo na plan leta 2018, ko se je na družabnih omrežjih oglasila Nicki, ki je tedaj začela razmerje s Pettyjem. Znana raperka je namreč skočila svoji ljubezni v bran, s trditvijo, da Kenneth ni posiljevalec, da je bila obtožba posilstva izmišljena ter da je bil z Jennifer v resnici v ljubezenskem razmerju.Kar pa je bil očitno zgolj začetek. Zvezdnica naj bi Houghovo tudi poklicala po telefonu in nato z njo navezala stik še prek posrednika ter jo poskušala prepričati, naj trditev, da je bila posiljena, javno ovrže. A o tem Jennifer ni želela niti slišati, raperka je ni mogla kupiti niti s pol milijona ameriških dolarjev. Skratka, Minajeva je bila pripravljena storiti vse, da bi izbrisala črni madež na preteklosti svojega moža in očeta svojega otroka, pri čemer ji je bilo malo mar, da je znova odprla Jenniferine stare rane.Ko podkupovanje ni vžgalo, naj bi se zvezdniški par zatekel h grožnjam. Jennifer in njena družina naj bi začeli dobivati klice, nenajavljene in nič kaj prijetne obiske, dokler Houghovi ni prekipelo. Ne bo še enkrat žrtev! In je vložila tožbo zaradi nadlegovanja.V njej pa je tudi črno na belem zapisano, da sta jo zvezdniška zakonca s svojo kampanjo zastraševanja pahnila v brezno depresije in paranoje, zaradi česar se že od lani nenehno seli, ne dela, vseskozi pa naj bi se bala maščevanja.