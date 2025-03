Nick in Angel Carter o tem, kaj se je dogajalo v zakulisju: slava in denar uničila družino

Pevec ameriške skupine Backstreet Boys Nick Carter in njegova sestra Angel sta v dokumentarcu The Carters spregovorila o otroštvu in karieri bratov Nicka in Aarona Carterja. Film, ki ga bodo predvajali 15. aprila na pretočni platformi Paramount+, bo prikazal temno plat njune slave.

Nick in Aaron Carter sta v 90. letih prejšnjega stoletja obnorela mlade po vsem svetu. »To se je dogajalo v zakulisju. To je resnica,« pravi Angel v napovedniku za dokumentarec, Nick pa pove, da sta slava in denar uničila njihovo družino.

Backstreet Boys so dekleta spravljali v histerijo; Nick Carter je drugi z leve. FOTO: Dan Elam/The Photo Access/Cover Images

Angel Carter je Aaronova sestra dvojčica, tega so novembra 2022 našli mrtvega v kopalni kadi njegovega doma v Lancastru v Kaliforniji. Aaron je kot najstniški zvezdnik v poznih 90. letih doživljal velik uspeh s skladbami, kot sta Crush On You in Aaron's Party. Pozneje se je večkrat poskušal vrniti na sceno, a je imel težave z duševnim zdravjem, boril se je tudi z zasvojenostjo z zdravili in mamili.

Namen filma je prikazati dinamiko

Družina je že prej izgubila Leslie Carter, ki je prav tako delovala v pop glasbi. Umrla je leta 2012 pri 25 letih, domnevno zaradi prevelikega odmerka mamil. Leta 2023 je umrla še ena Aaronova sestra, in sicer Bobbie Jean, stara je bila 41 let; vzrok smrti naj bi bil prav tako prevelik odmerek mamil.

Namen filma je prikazati dinamiko, ki je privedla do smrti bratov in sester, ter pokazati resnično ceno slave. Film s polnim naslovom The Carters: Hurts to Love You je režirala Soleil Moon Frye, ki je uporabila tudi družinske video- in avdioposnetke, fotografije ter zasebna sporočila.